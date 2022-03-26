無人機大戰… 烏旗手、戰友、彈簧刀 vs. 俄製自殺機

持續一個月的俄烏戰爭，無人機發揮了重要作用。圖為烏克蘭警察在基輔北部一個小鎮檢查被擊落的俄軍無人機。（Getty Images）

華盛頓郵報(WP)報導指出，俄烏戰場的前線有證據顯示，俄羅斯 正在使用一種新型武器「自殺式無人機」，可以攜帶炸彈潛入目的地，在不引起任何注意的情況下攻擊；不過美國很快也會提供烏克蘭 另一批無人機，雙方將以無人機展開一場激烈作戰。

這種將彈藥滯空的攻擊被稱為「遊蕩彈藥」(Loitering Munition)，該領域的研究人員表示，在現代戰場上以無人機攻擊的情況相當常見，而且致命性和不可預測性更高，南丹麥大學(University of Southern Denmark)自主武器研究員博德(Ingvild Bode)說：「這在心理戰上會有更大的影響力，因為你不知道還能躲去哪裡。」

持續一個月的俄烏戰爭，無人機發揮了重要作用。圖為烏軍用無人機投擲炸彈，攻擊俄軍坦克。（路透）

自俄烏戰爭爆發以來，戰場上就一直可以看到大量的無人機；烏軍使用身型輕巧、附帶雷射導向飛彈(laser-guided missile)的土耳其製無人機「旗手」TB2 (Bayraktar TB2)，攻擊俄軍的坦克和軍事設備。

荷蘭的非營利軍備控制組織Pax的無人機專家茲維諾伯格(Wim Zwijnenburg)還分析，其他跡象顯示烏克蘭可能還使用了波蘭製造的無人機「戰友」(Warmate)，可用來監控敵營或投遞炸藥；俄軍則使用艾雷龍三型(Eleron-3)無人偵察機深入烏克蘭。

目前在俄烏戰場上看到的無人機與以往傳統老舊的機型不同，都屬於新型輕巧的機種，不僅可以導彈模式飛入敵區轟炸，有些甚至小到能裝進背包裡讓士兵帶上戰場，除了戰鬥中突擊對手，在游擊戰中也特別致命。

俄軍在基輔使用的「KUB-BLA巡飛彈」無人機，據稱在擊中目標前，可以每小時80哩的速度飛行30分鐘；但烏軍還使用另一款來自美國的「彈簧刀」(Switchblade)無人機，身形更小，操作員還能透過機上攝影機鎖定攻擊目標。

費城 智庫外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute，FPRI)俄羅斯軍事專家、美國陸戰隊退休軍官李伊(Rob Lee)指出，彈簧刀無人機更容易隱藏且移動更快速；而烏克蘭也預計很快就會收到新的一批彈簧刀無人機。

雖說目前能看到來自俄軍的無人機數量只有一小部分，但美方將提供100組彈簧刀無人機系統，而每個系統可搭配10架無人機。