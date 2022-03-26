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馬立波被炸劇院已300死 瓦礫堆仍待挖掘

編譯洪毅／綜合25日電
俄軍上周轟炸作為避難所的馬立波劇院，據烏方初步統計有多達300位平民喪命，是俄烏開戰以來最大的平民傷亡事件。（歐新社）
俄軍上周轟炸作為避難所的馬立波劇院，據烏方初步統計有多達300位平民喪命，是俄烏開戰以來最大的平民傷亡事件。（歐新社）

俄羅斯入侵烏克蘭一個多月後，愈來愈多報導指俄軍蓄意攻擊平民，最慘重的是上周轟炸作為避難所的馬立波(Mariupol)劇院，恐有300位平民喪命；至於攻擊醫院的違反國際法情事，最少也有幾十件，多則可能數以百計。

平民死傷慘重 人數難計算

馬立波市政府25日表示，根據目擊者的說法，本月16日轟炸馬立波劇院造成300人喪命；由於當地烏軍已經潰散，轟炸規模巨大，故瓦礫堆尚未清出，很難核實確切人數，但平民死傷必然十分慘重。

馬立波劇院牆壁既厚且堅固，是「人道走廊」敲定後集中疏散的三處指定平民聚集場所之一，劇場外有大大的俄文標語寫著「內有兒童」，甚至還在屋頂綁上白旗。

人多時 甚至沒有可躺下空間

由於等待疏散或家園遭到轟炸，來到劇院躲避的平民與日俱增，一些倖存者向華盛頓郵報表示，人數最多的時候，劇院內甚至沒有可躺下的空間；烏克蘭國會人權專員德尼索娃(Lyudmyla Denisova)則說，避難人數在1300人以上。

一名在轟炸往劇院外取水的避難者表示，她所在的大廳當時約有50人，而且親眼看到正門附近有人倒在血泊中；空襲前一小時離開劇院的民眾說，他離開時，所在的後台更衣室仍有約100人。

戰爭中蓄意攻擊平民違反國際法，攻擊醫院更是情節重大；烏克蘭衛生部稱，已有248間醫院受到攻擊，13間被「完全摧毀」；世界衛生組織(WHO)則說，57間醫院受攻擊，但「部分醫院遭到數次攻擊」，暗指攻擊並非過失或附帶影響。

美聯社：攻擊醫院至少34宗

美聯社透過驗證影像及獨立採訪後指出，可證實的醫院攻擊事件至少有34宗；最為詳實的是馬立波的婦幼醫院，該醫院本月9日遭到轟炸後不久，兩名記者便迅速趕到現場。

婦幼醫院中庭遭到轟炸的坑洞足有兩層樓深，仍在悶燒而冒起陣陣濃煙，生還者驚恐走避，一名孕婦下半身遭血液染紅、躺在擔架上被送出醫院，後來該名孕婦不幸喪命，腹中胎兒亦保不住。

其他攻擊事件包括：戰爭爆發首日，頓內次克(Donetsk)兒童醫院就遭到被110國禁用的集束炸彈攻擊；隔日，至少三間烏克蘭醫院遭到攻擊，包括兒童醫院及癌症中心。

此外，利西昌斯克(Lysychansk)亦有兒童醫院遭受攻擊；而在基輔的兒童癌症醫院，則遭到不只一次的攻擊；另有布滿彈孔的救護車，顯示其疑似成為俄軍攻擊對象。

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