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存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次

記者胡玉立／綜合報導
科學家早就注意到東部南極洲這個離澳洲最近的特殊冰架在縮小。圖為兩位科學家今年2月在南極考察。（Getty Images）
科學家早就注意到東部南極洲這個離澳洲最近的特殊冰架在縮小。圖為兩位科學家今年2月在南極考察。（Getty Images）

科學家25日表示，在東部南極洲(East Antarctica)已存在數千年、大小如紐約市的冰架(ice shelf)上周崩塌；這是人類歷史上嚴寒地區首度發生冰架崩塌，該地區過去一直很穩定且不大受氣候變化影響，科學家對此相當擔憂，懷疑過去是否高估了東部南極洲的穩定性和抵抗全球暖化的能耐。

衛星圖像捕捉到的冰架崩塌，是從上周異常溫暖期開始，當時東部南極洲部分地區氣溫比正常水平高出華氏70多度；衛星照片也顯示該地區在過去幾年迅速縮小。全球暖化，已使西部南極洲較小冰棚和脆弱半島迅速融化。

伍茲霍爾海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institute)冰科學家沃克(Catherine Walker)表示，崩塌的冰架，位於康格冰川(Conger Glacier)和格倫澤冰川(Glenzer Glacier)之間，這一大片約460平方哩寬的水冰承載温暖海水，在3月14日至16日崩塌。科學家從未在非洲大陸這一地區看到過這種情況，令人擔憂。

明尼蘇達大學冰科學家內夫(Peter Neff)說：「格倫澤康格冰架(Glenzer Conger ice shelf)可能已存在了數千年，現在不見了。」

內夫和沃克均表示，這次崩塌最大的問題不在於有多少冰消失，而是崩塌的地點。內夫說，他擔心之前有關東部南極洲穩定性的假設可能不正確。如果東部南極洲結冰融化，數千年過後，全球海平面將上升逾160呎；此數字是科學家目前集中研究更脆弱的西部南極冰蓋(West Antarctic Ice Sheet)冰的五倍多。

聖地牙哥加州大學斯克里普斯極地中心(Scripps Polar Center)聯合主任弗里克(Helen Amanda Fricker)說，研究人員必須花更多時間來研究這片大陸。

「東部南極洲開始發生變化，質量開始損失。」弗里克說：「我們需要知道每個冰架有多穩定，因為一旦冰架消失，冰川融化到變暖的水中，其中一些水將流入聖地牙哥和其他地方。」

內夫說，1970年代以來，科學家一直看到這個離澳洲最近的特殊冰架在縮小。沃克說，2020年，冰架的冰流失速度加快，每個月左右都會流失一半；「我們可能看得到那裡的海洋變暖長期加劇的結果，」沃克說：「這有可能像是壓垮駱駝的最後一根稻草。」

不過，英國南極調查局(British Antarctic Survey)地球物理學者拉特(Rob Larter)持不同看法表示，「東部南極洲大部分地區相對安全、不會被擊垮，但有些地區是很脆弱；東部南極洲周圍氣候變化的總體影響是部分地方的冰蓋邊緣逐漸消失，但實際上在中間增加更多雪。」

上週，大氣河流(atmospheric river)向東部南極洲部分地區傾倒大量暖空氣，氣溫遠高於正常水平，令科學家相當關注。距離崩塌冰架最近的觀測站是約距180哩的澳洲凱西站(Casey station)，氣溫達華氏42度，比正常溫度高出約18度。

NASA於2016年進行一項南極冰山調查研究，發現南極冰山融解的速度是1980年...
NASA於2016年進行一項南極冰山調查研究，發現南極冰山融解的速度是1980年代的六倍。(美聯社)

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