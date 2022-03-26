我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

拜登訪波蘭探美軍：可惜無法去烏克蘭

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統25日飛抵波蘭，探視正駐在熱舒夫市附近的第82空降師官兵。(路透)
拜登總統25日飛抵波蘭，探視正駐在熱舒夫市附近的第82空降師官兵。(路透)

拜登總統25日訪問波蘭東南部城市熱舒夫(Rzeszow)，感謝美軍82空降師和人道救援團隊的貢獻；拜登表示，這是民主與寡頭的對抗，他預計26日發表重要談話；此外，白宮再次對俄羅斯喊話，若使用化武將要付出沉重代價。

拜登結束在布魯塞爾與歐洲盟友的討論後，25日搭機前往熱舒夫，距離烏克蘭邊境約80公里，是接收烏國難民的重要據點；他在熱舒夫機場對人道救援團隊說，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)就是戰犯，不僅造成上千萬人流離失所，百萬名孩童也被迫離開烏克蘭，無家可歸。

拜登說，「我來波蘭是為了實地了解這場人道危機，有點可惜的是，我無法⋯無法越過邊境，去看一眼烏克蘭的實際狀況」。拜登將在26日訪問波蘭首都華沙時探視難民，並與波蘭總統杜達(Andrzej Sebastian Duda)會談。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在專機上對隨行記者表示，拜登26日將就當前局勢發表重要談話，西方盟國持續對侵略者俄羅斯祭出嚴厲制裁，預告還有更多。

超過350萬名烏克蘭人跨越邊境到鄰國尋求庇護，多數湧向波蘭，國家廣播公司新聞網(NBC) 報導，超過200萬人進入波蘭，華沙一個月內人口暴增30萬。

拜登表示，人道援助須持續擴大，也須與烏克蘭政府持續協調；話鋒一轉，拜登提到烏克蘭人民在戰爭中展現的勇氣與韌性；他說，看到一名30歲女性手持步槍站在俄軍坦克前，他想起1989年的北京天安門廣場。

美軍82空降師在俄烏開戰前，就以捍衛北約安全為由陸續抵歐，部分進駐波蘭；拜登肯定美軍的貢獻，稱他們正處於民主與寡頭之爭中間，拜登還坐下來和美軍一起吃了披薩。

蘇利文表示，駐歐美軍總人數約10萬，有1萬500人在波蘭，包含戰鬥旅、戰術航空和裝甲車部隊，以確保在面對俄羅斯侵略時的強大嚇阻力量，這是拜登「保衛每一寸北約領土」的承諾。

拜登24日在布魯塞爾表示，若俄羅斯對烏克蘭動用生化武器，「我們會回應」，北約回應的性質將視其使用方式而定；蘇利文25日在前往波蘭的專機上對隨行記者說明，美國會與盟友討論作法，已正告俄國「若使用化武將要付出沉重代價」，他否認「以化武回應化武」的說法，重申無論在任何狀況下，美國都無意使用生化武器。

蘇利文表示，無論俄羅斯使用生化武器或核武器，美國都與盟友討論過、和俄羅斯溝通過，並在政府內部討論應變計畫，他已建立「老虎小組」(Tiger Team)準備應對此事，除此之外，蘇利文拒絕談論細節。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
拜登 烏克蘭 俄羅斯

上一則

馬立波被炸劇院已300死 瓦礫堆仍待挖掘

下一則

存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次

延伸閱讀

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變
世界晚報╱拜登在北約盟軍峰會「再次警告中國」？

世界晚報╱拜登在北約盟軍峰會「再次警告中國」？
美畫化武紅線 保留出兵烏空間？

美畫化武紅線 保留出兵烏空間？
拜登走訪波烏邊境 將烏克蘭人抗俄喻為天安門

拜登走訪波烏邊境 將烏克蘭人抗俄喻為天安門

熱門新聞

白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果