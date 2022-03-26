拜登訪波蘭探美軍：可惜無法去烏克蘭

拜登總統25日飛抵波蘭，探視正駐在熱舒夫市附近的第82空降師官兵。(路透)

拜登 總統25日訪問波蘭東南部城市熱舒夫(Rzeszow)，感謝美軍82空降師和人道救援團隊的貢獻；拜登表示，這是民主與寡頭的對抗，他預計26日發表重要談話；此外，白宮再次對俄羅斯 喊話，若使用化武將要付出沉重代價。

拜登結束在布魯塞爾與歐洲盟友的討論後，25日搭機前往熱舒夫，距離烏克蘭 邊境約80公里，是接收烏國難民的重要據點；他在熱舒夫機場對人道救援團隊說，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)就是戰犯，不僅造成上千萬人流離失所，百萬名孩童也被迫離開烏克蘭，無家可歸。

拜登說，「我來波蘭是為了實地了解這場人道危機，有點可惜的是，我無法⋯無法越過邊境，去看一眼烏克蘭的實際狀況」。拜登將在26日訪問波蘭首都華沙時探視難民，並與波蘭總統杜達(Andrzej Sebastian Duda)會談。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在專機上對隨行記者表示，拜登26日將就當前局勢發表重要談話，西方盟國持續對侵略者俄羅斯祭出嚴厲制裁，預告還有更多。

超過350萬名烏克蘭人跨越邊境到鄰國尋求庇護，多數湧向波蘭，國家廣播公司新聞網(NBC) 報導，超過200萬人進入波蘭，華沙一個月內人口暴增30萬。

拜登表示，人道援助須持續擴大，也須與烏克蘭政府持續協調；話鋒一轉，拜登提到烏克蘭人民在戰爭中展現的勇氣與韌性；他說，看到一名30歲女性手持步槍站在俄軍坦克前，他想起1989年的北京天安門廣場。

美軍82空降師在俄烏開戰前，就以捍衛北約安全為由陸續抵歐，部分進駐波蘭；拜登肯定美軍的貢獻，稱他們正處於民主與寡頭之爭中間，拜登還坐下來和美軍一起吃了披薩。

蘇利文表示，駐歐美軍總人數約10萬，有1萬500人在波蘭，包含戰鬥旅、戰術航空和裝甲車部隊，以確保在面對俄羅斯侵略時的強大嚇阻力量，這是拜登「保衛每一寸北約領土」的承諾。

拜登24日在布魯塞爾表示，若俄羅斯對烏克蘭動用生化武器，「我們會回應」，北約回應的性質將視其使用方式而定；蘇利文25日在前往波蘭的專機上對隨行記者說明，美國會與盟友討論作法，已正告俄國「若使用化武將要付出沉重代價」，他否認「以化武回應化武」的說法，重申無論在任何狀況下，美國都無意使用生化武器。

蘇利文表示，無論俄羅斯使用生化武器或核武器，美國都與盟友討論過、和俄羅斯溝通過，並在政府內部討論應變計畫，他已建立「老虎小組」(Tiger Team)準備應對此事，除此之外，蘇利文拒絕談論細節。