北約籲中國放棄援俄 用影響力止戰促和平

北約秘書長史托騰柏格24日在布魯塞爾特別峰會後表示，「中國絕不能為俄羅斯提供經濟或軍事支持」。（路透）

由30國成員組成的北約聯盟24日呼籲中國，在俄羅斯入侵烏克蘭 期間，放棄任何支持俄羅斯的計畫，並運用自己的重大影響力來止戰、促和平。與此同時，聯合國 大會當天則通過一項新決議，除再次要求俄羅斯立即停戰，並要求讓烏克蘭獲得援助和保護平民，中國則再度棄權。

「中國絕不能為俄羅斯提供經濟或軍事支持，」北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在布魯塞爾特別峰會後表示，「北京應利用其對俄羅斯的重大影響，推動立即和平解決方案。」

過去幾周，有報導指美國及其歐洲盟友收到情報，稱北京正考慮援助俄羅斯；中國則一再聲稱它尊重聯合國規定的國際法及國家主權權利。但中國國家主席習近平拒絕譴責普亭入侵烏克蘭。據報導，拜登總統已警告習近平，若北京向莫斯科提供物資支持，後果將不堪設想。

史托騰柏格23日指責中國散布與俄羅斯「相同的謊言」，將俄羅斯入侵合理化。中國24日回擊表示，「指責中國傳播有關烏克蘭有關的假消息，本身就是個假消息。中方一直積極努力早日實現停火、結束戰鬥、避免人道主義危機、恢復和平穩定」。

與此同時，聯合國大會以近四分之三多數表決通過新決議案，要求讓烏克蘭獲得援助和保護平民，並批評俄羅斯製造了「令人憤慨的」人道主義危機。

這是聯合國大會第二次以壓倒性優勢孤立俄羅斯。莫斯科將其入侵烏克蘭之舉稱之為「特別軍事行動」，號稱目的是摧毀烏克蘭軍事基礎設施。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)抨擊俄羅斯攻烏是「荒謬戰爭」。

24日通過的決議案是由烏克蘭及其盟國起草，聯合國193個成員國中，有140票贊成、5票反對(俄羅斯、敘利亞、北韓、厄利垂亞及白俄羅斯 )，包括中國在內的38國棄權。聯合國大會3月2日曾譴責俄羅斯「侵略」烏克蘭並要求撤軍，當時獲141國贊成，5國反對，包括中國在內的35國棄權。

24日的決議案呼應3月2日聯合國大會決議案，再次要求莫斯科停戰和自烏克蘭撤軍。新決議還要求保護平民、醫務人員、援助人員、記者、醫院和其他民用基礎設施，並要求結束圍城，尤其是停止圍困烏克蘭南部戰略港都馬立波(Mariupol)。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)稱新決議案表決「極為成功」。