拜登：美國將接收10萬烏克蘭難民 追加10億援助
拜登總統24日在布魯塞爾舉行記者會，宣布向烏克蘭人民提供10億美元人道援助，並計畫接納10萬名烏克蘭難民；聯合國統計已有過半烏克蘭孩童被迫流離失所，不是逃離烏克蘭就是在國內四處遷移避禍。
聯合國兒童安全基金會執行長羅素(Catherine Russell)表示，這場戰爭造成了自二戰以來最快速且最大規模的孩童逃難潮，這也是一個嚴峻的里程碑，將對後代造成深遠影響。
根據兒童安全基金會掌握的訊息，烏克蘭750萬名孩童中有430萬人出走，其中180萬人越過邊境落腳鄰國成為難民，250萬人還在烏克蘭境內。
自上月24日俄烏戰爭爆發至今，兒童基金會表示，至少78名兒童死亡、105人受傷，由於戰區情況難以掌握，真正的死傷人數可能更高。
羅素表示，逃離戰火的兒童面臨被販賣和被剝削的風險，迫切需要受到保護，呼籲停火並停止攻擊醫院、學校等平民庇護所。
此外，聯合國難民署統計，超過350萬名烏克蘭人跨越邊境到鄰國尋求庇護，200萬人在國內四處遷移。
拜登宣布美國預計接納10萬名難民的計畫，並在記者會暗示，有計畫在訪問波蘭期間探視逃離戰火的無辜民眾。
拜登表示，許多烏克蘭難民希望留在離家更近的歐洲，美國仍歡迎10萬名烏克蘭人；一名拜登政府資深官員表示，美國正在考慮一項全面接納難民的合法管道，這項計畫沒有期限。
路透22日報導，美國在本月上旬僅接納七位烏克蘭難民。
美聯社24日公布與芝加哥大學民調中心NORC執行的最新民調，67%受訪者支持接收難民，13%表示反對；此外，82%贊成對烏克蘭民眾提供人道援助。
拜登表示，糧食短缺將真實存在，各國領導人正在商討如何緩解此一憂慮，美國宣布的人道援助計畫包含糧食；拜登提到，俄羅斯和烏克蘭是歐洲的小麥糧倉，美國和加拿大也是全球主要小麥產地，大家正在討論如何增產與運輸。
拜登也宣布3億2000萬美元規模的「歐洲民主韌性倡議」，用於強化烏克蘭和鄰國的民主韌性及捍衛人權。
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