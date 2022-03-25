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拜登：美國將接收10萬烏克蘭難民 追加10億援助

記者張文馨／華盛頓報導
美國擬接納10萬名烏克蘭難民。圖為逃離烏克蘭的難民24日抵達德國首都柏林。（美聯社）
美國擬接納10萬名烏克蘭難民。圖為逃離烏克蘭的難民24日抵達德國首都柏林。（美聯社）

拜登總統24日在布魯塞爾舉行記者會，宣布向烏克蘭人民提供10億美元人道援助，並計畫接納10萬名烏克蘭難民；聯合國統計已有過半烏克蘭孩童被迫流離失所，不是逃離烏克蘭就是在國內四處遷移避禍。

聯合國兒童安全基金會執行長羅素(Catherine Russell)表示，這場戰爭造成了自二戰以來最快速且最大規模的孩童逃難潮，這也是一個嚴峻的里程碑，將對後代造成深遠影響。

美國擬接納10萬名烏克蘭難民。圖為一名逃往波蘭的烏克蘭難民。（路透）
美國擬接納10萬名烏克蘭難民。圖為一名逃往波蘭的烏克蘭難民。（路透）

根據兒童安全基金會掌握的訊息，烏克蘭750萬名孩童中有430萬人出走，其中180萬人越過邊境落腳鄰國成為難民，250萬人還在烏克蘭境內。

自上月24日俄烏戰爭爆發至今，兒童基金會表示，至少78名兒童死亡、105人受傷，由於戰區情況難以掌握，真正的死傷人數可能更高。

羅素表示，逃離戰火的兒童面臨被販賣和被剝削的風險，迫切需要受到保護，呼籲停火並停止攻擊醫院、學校等平民庇護所。

此外，聯合國難民署統計，超過350萬名烏克蘭人跨越邊境到鄰國尋求庇護，200萬人在國內四處遷移。

美國擬接納10萬名烏克蘭難民。圖為一名逃離烏克蘭的男童難民24日抵達匈牙利首都布...
美國擬接納10萬名烏克蘭難民。圖為一名逃離烏克蘭的男童難民24日抵達匈牙利首都布達佩斯。（美聯社）

拜登宣布美國預計接納10萬名難民的計畫，並在記者會暗示，有計畫在訪問波蘭期間探視逃離戰火的無辜民眾。

拜登表示，許多烏克蘭難民希望留在離家更近的歐洲，美國仍歡迎10萬名烏克蘭人；一名拜登政府資深官員表示，美國正在考慮一項全面接納難民的合法管道，這項計畫沒有期限。

路透22日報導，美國在本月上旬僅接納七位烏克蘭難民。

美聯社24日公布與芝加哥大學民調中心NORC執行的最新民調，67%受訪者支持接收難民，13%表示反對；此外，82%贊成對烏克蘭民眾提供人道援助。

拜登表示，糧食短缺將真實存在，各國領導人正在商討如何緩解此一憂慮，美國宣布的人道援助計畫包含糧食；拜登提到，俄羅斯和烏克蘭是歐洲的小麥糧倉，美國和加拿大也是全球主要小麥產地，大家正在討論如何增產與運輸。

拜登也宣布3億2000萬美元規模的「歐洲民主韌性倡議」，用於強化烏克蘭和鄰國的民主韌性及捍衛人權。

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