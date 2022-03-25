拜登支持G20踢走俄羅斯 北約將團結回應化武威脅

拜登總統（左三）24日在布魯塞爾與其他六大工業國領袖在出席北約(NATO)峰會和七大工業國（G7）峰會後合影。（路透）

拜登 總統24日在布魯塞爾表示，他支持將俄羅斯 逐出20國集團(G20)，否則就應讓烏克蘭 加入，至少讓烏克蘭成為G20大會觀察員；此外，拜登也說，若俄羅斯對烏克蘭動用生化武器，「我們會回應」。

拜登說，北約將根據實際狀況回應，被問到是否可能以軍事回應，拜登表示，大家屆時會做出決定。

G20為20國主要經濟體組成的國際經濟合作論壇，1999年在德國成立，成員包含七大工業國(G7，加美英法德義日)、金磚五國(巴西、俄羅斯、印度、中國、南非)、七個經濟體(墨西哥、阿根廷、土耳其、沙烏地阿拉伯、南韓、印尼、澳洲)和歐盟。

若俄羅斯被逐出G20，無疑將使俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在國際舞台再度受重挫；路透23日報導，普亭打算出席今年在印尼舉行的G20峰會，並獲得中國的支持。

拜登表示，他認為俄羅斯應該離開G20，這取決於G20的決定，他已對歐洲盟友提議，若因其他會員國反對，俄國未被踢出G20，應該讓烏克蘭加入，至少讓烏克蘭成為G20大會觀察員。

有關中國，拜登表示，他已在18日視訊會晤中國國家主席習近平時明確表示，習相當重視中國與美歐密切的經濟關係，若北京以軍事或物質援助莫斯科，習近平將置身重大險境。

Politico報導，歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)和歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)下月1日將與習近平和中國總理李克強舉行峰會，可望聚焦俄烏衝突。

拜登24日在布魯塞爾會晤北約和G7領導人，會後舉行記者會說明會議成果，宣布制裁超過400名俄國國會議員與實體，相關制裁行動與歐洲盟友一致；此外，美國制裁超過300名俄國權貴、議員和國防企業。

北約也宣布強化東翼防衛，在羅馬尼亞、匈牙利、保加利亞和斯洛伐克部署四支戰鬥部隊，拜登表示，北約前所未有地團結，普亭想要侵略烏克蘭卻事與願違，歐盟和先進民主國家G7都團結起來應對此事。