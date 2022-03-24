經濟學者莫里奇：美歐六大錯誤釀俄侵烏悲劇

馬里蘭大學經濟系榮譽教授莫里奇認為，俄羅斯總統今天之所以侵略烏克蘭，可歸咎於美國與與其盟國在外交、經濟、軍事止對俄羅斯長期姑息。 美聯社

俄羅斯 公然侵略烏克蘭 ，囂張行徑令人髮指。但學者指出，若不是美國及其西方盟國犯了六大致命錯誤，不至於演變成這種地步。

經濟學家暨馬里蘭大學經濟系榮譽教授莫里奇（Peter Morici）在財經網站MarketWatch撰文指出，美國及其盟國仗著道德和制度優越感，犯了以下六大戰略錯誤，導致俄侵烏悲劇。

一，經濟姑息：冷戰過後，美國與盟邦透過世界貿易組織（WTO）和其他多邊組織，向俄羅斯及中國大陸開放西方市場經濟，以為邀他們參與自由市場可促進兩地民主改革。結果是，俄、中從社會主義國家轉型為某種形式的朋黨/國家資本主義（crony- and state-capitalism），讓獨裁政權勢力坐大。

二，軍事姑息：對於俄羅斯入侵喬治亞和併吞克里米亞，西方也持姑息態度。美國在阿富汗扶植剛萌芽的民主政府後，又棄之不顧，拱手讓塔利班（神學士）政權接管。

三，為姑息俄羅斯，而限縮北約組織（NATO）軍力，只在波羅的海國家、波蘭和東南歐作防禦性部署。俄羅斯總統普亭仍在編造有關北約侵略意圖的故事，作為向俄國人合理化侵略烏克蘭行為的藉口。現在，除非北約以熱戰介入（具體說就是盟國設立禁航區），或提供戰機給烏克蘭政府，普亭不會空手撤離烏克蘭。

四，為姑息俄羅斯，而不供應烏克蘭攻擊性武器。否則，烏克蘭總統澤倫斯基大可下令，對入侵國境的俄軍發動大規模飛彈攻擊，並攻擊俄羅斯境內數個戰略性目標。

五 ，美歐能源政策謬誤。這世界對化石燃料的需求仍將延續多年，因為在新的電池技術到位前，風電和太陽能電力的供應緩不濟急。讓歐洲變得仰賴俄國石油與天然氣 是一大錯誤，以致俄羅斯現在以能源作為要脅歐洲的籌碼。不過，歐洲擁有足夠的液化天然氣（LNG）接收站，可在必要時進口數量隨心所欲的天然氣，且可能在三年內建立起夠大容量，屆時將不再需要俄國天然氣。

六，美國在德國駐軍，北約在與俄接壤國家部署少許兵力，皆不足以產生嚇阻作用。而且，美軍也變得「非常脆弱」。美國總統拜登在2月24日記者會上說，他「不知道」普亭為何在侵烏前演說中提到核武。普亭也宣稱俄軍擁有「多種尖端武器」可擊敗任何敵軍。俄、中都擁有極音速飛彈（hypersonic missiles）和反衛星及網路攻擊武器，可擊沉美軍戰艦、擾亂艦隊導航系統，並且破壞美國電網。

莫里奇質疑，美國國防支出7,680億美元，遠超過俄羅斯的1,540億美元和中國大陸的不到2,500億美元，為何美軍缺乏可相提並論的武器？

目前，歐洲的政治氣候已轉向支持北約擴充軍力，並找尋替代來源取代俄國天然氣。但要建立有效嚇阻力並強化經濟韌性，需投入巨額的新支出——就在德國乃至歐陸普遍遭遇工業基礎設施老舊不堪、現代化成本又所費不貲的此刻。

莫里奇說，要確保歐洲硬起來，亟需展現外交魄力，但歐陸是否有毅力堅持到底，仍令人懷疑。他也批評拜登政府缺乏政治意志力，不敢得罪綠能遊說團體並鼓勵美國頁岩油商生產額外天然氣，以供應歐洲之需。