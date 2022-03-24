烏軍反擊 幾乎奪回基輔郊區伊爾平 南部城市也傳捷報

烏克蘭軍方與俄羅斯軍隊激烈交戰數周後，在多處逼退俄軍。圖為遇襲起火的俄軍坦克被遺棄在哈爾科夫。(美聯社)

烏克蘭 軍方與俄羅斯軍隊激烈交戰數周後，在多處逼退俄軍，不僅奪回伊爾平(Irpin)大部分地區，在南部城市凡尼申斯克(Voznesensk)也逼退俄軍60哩，取回南部前線尼古拉耶夫市(Mykolayiv)的控制權，但戰死者的屍體也不斷堆積。

俄軍在烏東狂轟濫炸，至少12人喪生；遭圍攻的烏南戰略港都馬立波(Mariupol)，仍有10萬人受困，人道救援受阻；最後撤離的希臘外交官形容，馬立波「全毀」，將列入歷來遭戰爭摧毀的城市名單。

基輔市長克里欽科(Vitali Klitschko)23日表示，烏軍成功在西北部郊區逼退俄軍，「幾乎整個伊爾平重回烏軍掌控」，俄軍被逼到基輔東部郊區布羅瓦里(Brovary)，北部地區盧特日(Lutezh)戰況激烈。

克里欽科當天在聖米迦勒大教堂召開戶外記者會時，防空警報大作，遠處爆炸聲轟隆作響；他說：「首都無疑是侵略軍主要目標，俄軍想包圍基輔，但烏軍粉碎了這一計畫。」

烏克蘭參謀總部23日說，俄國 在戰鬥中損失1萬5600名士兵、517輛坦克和1600輛軍車，烏軍奪回基輔西部戰略市鎮馬卡里夫(Makariv)，照片可見一棟建築飄起烏克蘭國旗。

烏軍奪回馬卡里夫，讓伊爾平、布查(Bucha)和博羅江卡(Borodyanka)的俄軍陷入孤立無援的窘境。

在凡尼申斯克(Voznesensk)，烏軍和志願軍摧毀一個俄國坦克縱隊，逼退俄軍約60哩。

烏軍成功抵禦俄軍入侵尼古拉耶夫，力阻俄軍進犯黑海港市敖德薩(Odessa)，但也付出慘重代價，許多人戰死。

俄軍飛彈過去一周狂襲尼古拉耶夫，裝屍體的卡車停在殯儀館外，一輛車的擋風玻璃上寫著200，這是蘇聯時代標示運屍車的符號，部分屍體僅以野餐墊覆蓋。

五角大廈消息人士表示，俄軍補給存量不足且進攻停滯，烏軍有機會奪回失地，可能成為俄烏衝突的轉捩點。

烏克蘭國會人權專員德尼索娃(Lyudmyla Denisova)說：「東部頓內次克(Donetsk)阿夫迪夫卡市(Avdiivka)21日晚遭砲轟和空襲，整座城市被夷為平地，造成五位平民喪生、19人受傷。」

馬立波遭轟炸數周後爆發巷戰，空襲摧毀戲院、藝術學校等平民避難建築，過去一周至少2300人死亡。

烏國總統澤倫斯基 表示，現仍有10萬人受困馬立波，缺乏水電與糧食等物資；他指控俄軍扣押人道車隊，副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)指控俄軍俘虜人道車隊的11名巴士駕駛和四名救難人員。

最後撤離的希臘駐馬立波總領事＿(Manolis Androulakis)日前飛抵雅典後，他形容俄軍對馬立波的閃電破壞是「極難療癒的傷」；他說：「24小時內，基礎建設全沒了，所有東西都被炸。」