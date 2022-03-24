俄軍侵烏滿月停滯不前 估4萬人傷亡被俘 15位指揮官亡

俄羅斯黑海艦隊副指揮官帕利(Andrey Paliy)日前在遭圍困的城市烏克蘭城市馬立波，遭烏軍擊斃，成為俄軍侵烏後損失的15名軍事指揮官之一。圖為俄軍在克里米亞為他舉行告別儀式。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭 滿四周，西方最新情報和軍事分析指出，俄軍仍在烏克蘭多數地區停滯不前，目前俄軍死傷、失蹤和遭俘虜人數多達4萬人，包括約7000至1萬5000人陣亡；23日俄羅斯第15位指揮官在馬立波(Mariupol)陣亡，創下俄國 自二戰以來最多高級軍官陣亡的慘重紀錄。

英國國防情報23日指出，烏克蘭北部戰場已連續多日無動靜，「俄國這段時間可能在重新整裝，之後將恢復大規模進攻行動」。

烏克蘭再度警告，俄國恐迫使烏克蘭北邊鄰居白俄羅斯 捲入戰事，有跡象顯示，兩俄將兩國的軍事設備運經白俄羅斯，送至其與烏克蘭邊界囤放。

儘管俄軍動力不足，但仍持續轟炸破壞烏克蘭許多地區，試圖完整包圍烏東地區的烏克蘭軍隊，同時向東北部城市哈爾科夫(Kharkiv)推進。

北約：7000至1.5萬俄軍亡

俄羅斯入侵烏克蘭近一個月，北約一名匿名官員向國家廣播公司(NBC)證實，北約估計多達4萬名俄軍陣亡、受傷、被俘或失蹤，其中約7000名至1萬5000名俄軍死亡。

俄國自3日宣布俄軍498人陣亡和1597人受傷，此後就未更新死傷數字，同時面臨烏克蘭軍隊和志願軍更強烈的抵抗。

俄軍拒絕公開俄軍在烏克蘭的死傷人數，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)22日表示，公開俄軍死傷數字是俄國國防部的「獨有特權」，而且俄國從一開始便表明，在特別軍事行動期間，俄國不會公開這些數字。

美國國防部一名高層官員23日表示，美國並未在烏克蘭部署軍隊，因此難以提供死傷預估。美國情報單位3月初曾估計，多達4000名俄軍在烏克蘭陣亡，但也坦言對此數據無把握。

不過該名國防部官員指出，俄軍面臨後勤、指揮管控和士氣低落的問題，而且問題日益嚴重，「部分俄軍受傷，且因凍瘡而被送離戰場」。

雪上加霜的是，俄羅斯總統普亭在烏克蘭戰場損失第15名指揮官，美國外交期刊「外交政策」(Foreign Policy)指出，這是俄羅斯自二次大戰後面臨最多軍事高層陣亡。

烏克蘭陸軍官員22日在個人社群媒體上宣布，俄羅斯陸戰隊第810近衛隊上校指揮官夏洛夫(Alexei Sharov)在遭圍困的城市馬立波遭烏克蘭軍隊擊斃。

太陽報(The Sun)報導，夏洛夫是俄國第五位陣亡的上校，也是俄軍侵略烏克蘭後損失的第15名指揮官。