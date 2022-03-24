侵烏受挫「沒一件事照計畫走」 普亭領導能力受質疑

俄羅斯侵烏雖然戰事不順，但俄國民眾在長期洗腦下，並不希望戰爭落幕，而是期盼俄國能展現實力給西方社會看。圖為18日莫斯科的數萬人集會上，民眾狂熱支持總統普亭。（美聯社）

俄羅斯進軍烏克蘭 近一個月，戰事陷入僵局，俄國 總統普亭 的領導能力和俄軍戰力遭到質疑。

「紐約時報」報導，全俄羅斯軍官協會(All-Russian Officers Assembly)會長伊瓦紹夫(Leonid Ivashov)曾在1月表示，入侵烏克蘭「無意義且極度危險」，不僅可能造成數千人死亡，導致俄烏國民終生敵對，且可能面臨迎戰北大西洋公約組織(NATO)的風險，危及「俄國作為國家的存亡議題」。

當時對許多俄國人而言，侵略烏克蘭是不能發生的事；兩個月過去，俄國不僅入侵烏克蘭，戰事顯然正陷入泥淖。

紐時記者3月再次致電伊瓦紹夫，他重申不後悔當初的發言，但在俄國的戰時審查制度下，不便多言。

在俄國境內，對烏軍事行動不順利，引發各界對普亭領導能力、運籌帷幄、諜報情資、高級將領和國防部長忠誠度等各項質疑，也凸顯普亭由上而下的政府運作讓許多官員和軍官難以傳達決策並及時因應各項發展情勢。

多名俄國高階將領戰死沙場，也印證普亭政策的挫敗；美國官員表示，無法驗證俄軍死亡人數，但侵烏計畫顯然因糟糕的情報而陷入困境。

挺戰和反戰的俄國人互相譴責，俄國聯邦安全局(FSB)退役陸軍上校、俄國支持的烏東地區前「國防部長」葛金(Igor Girkin)日前受訪時表示，俄國「災難性地錯誤評估烏克蘭部隊情勢，在每一方面都輕敵」。

俄國軍隊差勁的表現也讓分析師訝異，分析師原本評估，大批俄國部隊具有戰略優勢，可以迅速拿下烏克蘭。

普亭本人原以為俄軍可火速控制基輔等大城市，推翻烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)政府，另立親俄傀儡政權，避免一場腥風血雨。

普亭在侵烏第二天對烏克蘭人喊話，「用你們的雙手奪權」，盼烏克蘭人棄械投降；孰料烏克蘭人挺身反抗，近一個月過去，俄軍攻掠版圖有限，遲遲打不下軍力較弱卻打游擊的烏克蘭部隊。

俄羅斯退役中將、電視評論員布津斯基(Yevgeny Buzhinsky)形容，「俄國可能預期烏克蘭部隊不會如此拚死抵抗，可能較理性」。

面對各界撻伐，普亭屢次重申戰事「按計畫進行」，但俄國軍事分析師魯金(Pavel Luzin)說：「我們絕對可以說，沒有一件事照計畫走。」