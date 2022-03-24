華郵：美嚴重低估普亭10年大內宣 俄百姓已把西方視為生存威脅

俄裔導演波斯德洛金(Maxim Pozdorovkin)。（Getty Images）

「華盛頓郵報」報導，俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)過去十餘年來在國內大肆洗腦，對俄羅斯人民產生的影響為何，美國可能嚴重低估。擁有哈佛大學博士學位的俄裔導演波斯德洛金(Maxim Pozdorovkin)指出，俄羅斯百姓被普亭「大內宣」洗腦十年之後，已習慣把美國及西方世界視為生存威脅(existential threat)。

波斯德洛金曾在2018年紀錄片「我們的新總統」(Our New President)中，分析俄羅斯媒體如何呈現有關前總統川普選舉的報導。波斯德洛金2013年紀錄片「暴動小貓樂團：龐客祈禱」(Pussy Riot: A Punk Prayer)也是以探討俄羅斯政治為主軸。

現居紐約的波斯德洛金接受「華郵」專訪時說，俄羅斯官方媒體目前對俄烏戰爭的報導，並未檢討進攻烏克蘭 為何進展不如預期，而是延續對俄羅斯民眾十年大內宣的基調，繼續操弄百姓對西方世界的看法。

他說，俄羅斯統治者早就為戰事可能走到這一步做好準備，百姓經過長期洗腦後，任何科技公司或外國媒體企圖傳遞任何訊息，人民都不會接受。

41歲的波斯德洛金受訪時說，美國民眾不了解俄羅斯人民在過去十年裡，被灌輸了哪些有關美國及西方社會的訊息，「這是一場資訊戰，而且是完全一面倒的資訊戰，由於手段精巧而綿密，使得如今發生的一切，都變得可能」。

他說，經過資訊戰長期操弄，俄羅斯人民認定西方社會就是故意跟俄羅斯作對，企圖破壞俄羅斯人民的生活。他說，俄羅斯大內宣傳遞訊息非常簡單，一而再、再而三透過各種不同方式對民眾發布相同訊息。

報導指出，俄羅斯因為侵略烏克蘭遭到美國及盟邦經濟制裁，俄羅斯人民雖然生活痛苦，卻因為長期受到訊息操控，並不會因此要求結束對烏戰事。

波斯德洛金說，許多俄羅斯民眾如今面臨艱難時期，但內心所希望的並不是俄烏戰爭落幕，反而是期盼俄羅斯能展現實力給西方社會見識，「這就是普亭跟官方媒體早就在對民眾傳遞的訊息」。