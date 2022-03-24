我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

華郵：美嚴重低估普亭10年大內宣 俄百姓已把西方視為生存威脅

記者顏伶如／綜合報導
俄裔導演波斯德洛金(Maxim Pozdorovkin)。（Getty Images）
俄裔導演波斯德洛金(Maxim Pozdorovkin)。（Getty Images）

「華盛頓郵報」報導，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)過去十餘年來在國內大肆洗腦，對俄羅斯人民產生的影響為何，美國可能嚴重低估。擁有哈佛大學博士學位的俄裔導演波斯德洛金(Maxim Pozdorovkin)指出，俄羅斯百姓被普亭「大內宣」洗腦十年之後，已習慣把美國及西方世界視為生存威脅(existential threat)。

波斯德洛金曾在2018年紀錄片「我們的新總統」(Our New President)中，分析俄羅斯媒體如何呈現有關前總統川普選舉的報導。波斯德洛金2013年紀錄片「暴動小貓樂團：龐客祈禱」(Pussy Riot: A Punk Prayer)也是以探討俄羅斯政治為主軸。

現居紐約的波斯德洛金接受「華郵」專訪時說，俄羅斯官方媒體目前對俄烏戰爭的報導，並未檢討進攻烏克蘭為何進展不如預期，而是延續對俄羅斯民眾十年大內宣的基調，繼續操弄百姓對西方世界的看法。

他說，俄羅斯統治者早就為戰事可能走到這一步做好準備，百姓經過長期洗腦後，任何科技公司或外國媒體企圖傳遞任何訊息，人民都不會接受。

41歲的波斯德洛金受訪時說，美國民眾不了解俄羅斯人民在過去十年裡，被灌輸了哪些有關美國及西方社會的訊息，「這是一場資訊戰，而且是完全一面倒的資訊戰，由於手段精巧而綿密，使得如今發生的一切，都變得可能」。

他說，經過資訊戰長期操弄，俄羅斯人民認定西方社會就是故意跟俄羅斯作對，企圖破壞俄羅斯人民的生活。他說，俄羅斯大內宣傳遞訊息非常簡單，一而再、再而三透過各種不同方式對民眾發布相同訊息。

報導指出，俄羅斯因為侵略烏克蘭遭到美國及盟邦經濟制裁，俄羅斯人民雖然生活痛苦，卻因為長期受到訊息操控，並不會因此要求結束對烏戰事。

波斯德洛金說，許多俄羅斯民眾如今面臨艱難時期，但內心所希望的並不是俄烏戰爭落幕，反而是期盼俄羅斯能展現實力給西方社會見識，「這就是普亭跟官方媒體早就在對民眾傳遞的訊息」。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

俄侵烏首日 歐布萊特曾撰文批：普亭犯下歷史性錯誤

下一則

侵烏受挫「沒一件事照計畫走」 普亭領導能力受質疑

延伸閱讀

如果現在是川普總統

如果現在是川普總統
歐布萊特對普亭第一印象：面色蒼白、冷得像爬行動物

歐布萊特對普亭第一印象：面色蒼白、冷得像爬行動物
俄文化娛樂圈挺普亭 拉脫維亞禁葛濟夫等25人入境

俄文化娛樂圈挺普亭 拉脫維亞禁葛濟夫等25人入境
普亭資深幕僚邱貝斯辭職 俄侵烏以來請職最高官員

普亭資深幕僚邱貝斯辭職 俄侵烏以來請職最高官員

熱門新聞

白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47
聯邦司法部16日舉行的記者會上，通緝中共特工孫強。(美聯社)

美控5名中國特工跨國鎮壓 被捕者包括紐約華社活躍人士

2022-03-17 02:30

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高