大法官提名聽證 傑克森拒絕定義女性：我不是生物學者

最高法院大法官提名人傑克森法官23日在參院司法委員會上的第三天提名聽證會上，對來自民主黨參議員友善發言，兩度感動拭淚。(美聯社)

聯邦最高法院大法官 被提名人傑克森(Ketanji Brown Jackson)23日在第三天的參院司法委員會的提名聽證會上，拒絕定義「女性」(woman)，「我不是生物學者」；此外，傑克森表示，若順利出任大法官，她將迴避審理母校哈佛大學的招生 平權案。

賓州大學一名跨性別女性游泳選手湯瑪斯(Lia Thomas)17日擊敗去年代表美國參與東京奧運、生理性別女的游泳選手韋安特(Emma Weyant)，獲得美國大學體育總會(NCAA)體育聯賽的女子自由式冠軍，男女生理優勢和性別認同的辯論甚囂塵上。

共和黨 參議員布萊克本(Marsha Blackburn)引用已故的自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)在1996年維吉尼亞軍校招生案的判決理由內文：「男女的身體差異是恆久的，兩種性別不可替代」，布萊克本詢問傑克森能否定義「女性」。

共和黨德州聯邦參議員克魯茲23日在提名聽證上以圖表質問提名人傑克森法官。(美聯社)

「我不能，我不是生物學者。」傑克森說；布萊克本隨即抨擊傑克森連女性都無法定義，凸顯進步派思維教育的危險性。

布萊克本接著詢問傑克森，一位跨性別者獲得高級體育賽事勝利，對懷抱運動員夢想的女孩傳達何種訊息？傑克森表示，她不確定這會傳遞什麼訊息，若涉及法律問題可能會交到法院處理，她無法回應這個問題。

共和黨參議員集中火力質疑傑克森擔任法官期間對犯罪被告量刑過輕，反覆詢問傑克森是否會扮演積極角色，透過判決來形塑政策，傑克森重申中立立場，她會根據事實來解釋法律，「法官不是立法者」。

最高法院將於10月審理哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina-Chapel Hill)招生時考量其族裔背景是否構成歧視而違憲一案。哈佛大學被控在招生入學時歧視亞裔學生申請，限制錄取人數。

傑克森在面對昔日哈佛同學、共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)詢問時表示，若順利出任大法官，她將迴避審理此案；克魯茲表示，在他看來，哈佛的這項政策是清楚且令人震驚的歧視。

傑克森前一天面對共和黨議員質疑的主要爭點有二，一是她當時身為公設辯護人時曾為涉及恐攻事件的關達那摩灣嫌犯辯護，二是對涉嫌兒童色情犯罪的被告量刑過輕；23日的國會交鋒依然繞不開這些主題。

針對關達那摩灣恐嫌案，傑克森表示，美國憲法第6修正案保障所有人都有權接受公平審判。

民主黨新澤西州聯邦參議員布克23日在聽證上表示，對提名人傑克森法官的今天成就，表示非常不容易，他有切身體驗。(美聯社)

傑克森引述現任保守派大法官大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)的說法稱，美國將在所有憲法權利都獲得保障的狀態下變得更安全；憲法在危機時刻並未暫停，政府仍須遵守規則，因此刑事辯護律師要確保在危機時刻政府依然遵守規則。

23日聽證會結束後，24日司法委委員會將聽取外部法學專家學者的意見證辭，接著司委會和參院院會預定4月表決這項人事案，確認傑克森能否出任大法官；美聯社報導，依照民主黨在參院獲得的微弱優勢，加上黨內沒有明顯反對意見，傑克森的大法官提名任命案可望順利過關，成為美國高院第一位非裔女性大法官。