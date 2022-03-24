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俄侵烏首日 歐布萊特曾撰文批：普亭犯下歷史性錯誤

記者胡玉立／綜合報導
前國務卿歐布萊特在2000年2月訪問莫斯科與，與當時的代理總統普亭會面。歐布萊特形普亭是「冷血爬行動物」。(美聯社)
前國務卿歐布萊特在2000年2月訪問莫斯科與，與當時的代理總統普亭會面。歐布萊特形普亭是「冷血爬行動物」。(美聯社)

剛過世的前國務卿歐布萊特(Madeleine Albright)曾於2月在紐約時報撰文批評俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭，「犯下了歷史性錯誤」；她指出，這一次不會是2014年俄羅斯吞併克里米亞的重演；這一次將讓人想到的是蘇聯在1980年代攻打阿富汗時的屢戰屢敗。

歐布萊特表示，「入侵烏克蘭不但不會為俄羅斯鋪平道路，反而會確保普亭聲名狼藉，讓他的國家在面對更強大、更團結的西方聯盟時，在外交上被孤立、經濟上癱瘓、戰略上變得脆弱。」歐布萊特的這番話，如今都預言成功。

對普亭第一印象：面色蒼白、冷得像爬行動物

1997年至2001年任職國務卿的歐布萊特，在文中提及自己2000年身為美國第一個見到這號人物的高層官員，在雙方近三小時會談後，曾寫下對他的第一印象：「普亭是個面色蒼白的小個子，冷得像爬行動物。」普亭聲稱理解為何柏林牆必須倒塌，但沒想到整個蘇聯會崩潰，「普亭對俄國發生的事感到恥辱，決心恢復它的偉大。」

她指出，普亭稱烏克蘭「完全由俄羅斯創造」而且是從俄羅斯帝國手中奪走的言論，荒誕不經且歪曲歷史，完全符合他扭曲的世界觀。這也正是他入侵烏克蘭的藉口。」

歐布萊特表示，這20多年裡，普亭轉向史達林戰術，摒棄民主發展，制定路線，為自己積累政治經濟權力，拉攏或粉碎潛在競爭者，通過前蘇聯部分地區推動重建俄羅斯主導地位。

像其他威權主義者一樣，普亭將己身福祉等同於國家福祉，視反對派為叛國。他認定美國人像他一樣無所顧忌且渴望權力；相信美國以武力統治自己的地區，認為俄羅斯也有同樣權利。多年來，普亭一直試圖提升自己國家的國際聲譽，加強俄羅斯軍事經濟實力，削弱北約並分裂歐洲。所有這些都牽扯到烏克蘭。

歐布萊特指出，普亭的行動觸發大規模制裁，若他發動全面進攻並企圖奪取整個烏克蘭，將引發更多制裁。這些不僅會破壞他的國家經濟，還會破壞他腐敗的密友圈，他們可能會反過來挑戰他的領導地位。一場註定血腥和災難性的戰爭，將耗盡俄羅斯資源並奪走俄羅斯人的生命，同時讓歐洲意識到迫切需要減少對俄羅斯能源的危險依賴。

更有甚者，這種侵略行為幾乎肯定會促使北約顯著加強其東翼，並考慮在波羅的海國家、波蘭和羅馬尼亞永久駐紮部隊；也將引發烏克蘭激烈武裝抵抗，西方亦將大力支持烏克蘭。美國兩黨已在努力制定立法回應，其中包括加強對烏克蘭的致命武器援助。

歐布萊特說：「烏克蘭有權享有主權，無論其鄰國是誰。現代大國都接受此觀念，普亭也不應例外」。

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    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

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普亭 俄羅斯 烏克蘭

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