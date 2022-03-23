俄拒排除動用核武 紐時：用小規模核彈可能性漸增

烏克蘭首都基輔被俄軍包圍，圖像顯示基輔衛星城市伊爾平被轟炸。普亭的首席發言人培斯科夫拒絕否認俄國可能動用核武的可能性。(歐新社)

俄羅斯總統普亭 的首席發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)22日接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時，坦言俄國 還沒在烏克蘭 達成任何軍事目的，同時拒絕否認俄國可能動用核武的可能性；紐約時報指出，俄國恐怕將以規模較小的核彈對付烏克蘭的可能性漸增。

培斯科夫22日接受CNN主播艾曼普(Christiane Amanpour)專訪，一再拒絕排除俄國考慮動用核武的可能性，尤其是若俄國面臨「存亡威脅」之際。

培斯科夫被問到，普亭在什麼情況下會動用核武，他回答：「如果我國遭遇存亡威脅，那就可能會。」

普亭曾公開表示，若國安受到威脅將不惜發動核武；他2月在電視演講中說：「無論是誰力圖阻撓，或對我國及人民造成威脅，他們必須知道，俄國會立刻因應，後果將是史上未見。」普亭會晤國防官員時，已下令威懾部隊待命。

被問到普亭是否已實現他想在烏克蘭達成的目標，培斯科夫說：「還沒。」

培斯科夫重申普亭的訴求，稱「行動主要目標是消除烏克蘭的軍事潛力」，確保烏克蘭是「中立國家」，消弭「民族主義鬥爭」，讓烏克蘭接受克里米亞是俄國的一部分，並接納盧甘斯克和頓內次克「已經是獨立國家」。

紐時指出，不少分析師指出，俄軍很早之前就從傳統訓練轉型為核戰訓練，特別是希望萬一戰場出現傷亡後，能透過核武扳回一城；專家表示，俄軍擁有全球規模最大的核武儲備，近來針對各種不同選項進行評估，為普亭可能從中擇一預做準備。

如果俄烏戰爭發展讓普亭感到不樂觀，可能決定引爆殺傷力相對較小的核武，打破廣島與長崎遭到原子彈轟炸以來，長達76年的國際禁忌。

德國漢堡大學及卡內基國際和平基金會核子專家庫恩(Ulrich Kühn)指出，俄國動用核武的機率頗低，但正在上升中；他分析，開戰之後情勢對俄國並不順利，西方國家的壓力又逐漸增加。

庫恩指出，普亭可能朝無人居住的荒涼地帶發射核武，而非鎖定烏克蘭軍隊展開攻擊。庫恩曾在2018年的研究報告中，列舉俄國可能動用核彈的假設危機情境，內容是莫斯科對著北海偏遠區域發射核彈以做為警告手段，暗示接下來將出動致命效果更強的武器。

庫恩受訪時說，討論這些問題令人感到可怕，「但我們仍要思考這些假設是否可能成真」。