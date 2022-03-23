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烏奪回基輔郊區戰略小鎮 俄圍城受挫 3天將斷糧

編譯陳韻涵／綜合22日電
在俄軍狂轟濫炸下，哈爾科夫街頭一片殘破，街頭的汽車千瘡百孔。(歐新社)
在俄軍狂轟濫炸下，哈爾科夫街頭一片殘破，街頭的汽車千瘡百孔。(歐新社)

烏克蘭軍方22日表示，該國武裝部隊逼退占領首都基輔郊區的俄羅斯軍隊，雙方激戰後烏軍奪回戰略市鎮馬卡里夫(Makariv)，重挫俄軍圍攻基輔的計畫。在烏國南部，俄國軍艦狂轟戰略港都馬立波(Mariupol) ，官員求助稱，城市已面目全非，赫爾松(Kherson)也出現人道危機；不過烏軍情報也指出，俄軍後勤補給問題嚴重，三天內將斷糧。

烏克蘭國防部表示，俄烏雙方22日上午在距離基輔約37哩的馬卡里夫奮力擊退俄國部隊，奪回關鍵道路，粉碎莫斯科當局強化侵略軍力的潛在可能性，避免俄軍包圍基輔。俄軍目前只占領基輔西北部其他郊區，如布查(Bucha)、霍斯托梅爾(Hostomel)、伊爾平(Irpin)的部分地區。

烏克蘭首都基輔被俄軍包圍，圖像顯示基輔衛星城市伊爾平被炸中，冒出濃煙。(歐新社)
烏克蘭首都基輔被俄軍包圍，圖像顯示基輔衛星城市伊爾平被炸中，冒出濃煙。(歐新社)

部分俄兵偷車 駛向白俄

烏克蘭軍方形容，反抗者的英勇行徑逼退俄軍，逼迫俄軍朝黑海城市尼古拉耶夫(Mykolayiv)的方向撤離。

另據智庫「防禦戰略中心」(CDS)表示，烏克蘭蘇梅(Sumy)地區阿克提卡(Okhtyrka)的俄軍「離開戰鬥地區，選擇棄守，以免陣亡」；此外，在馬卡里夫地區的哈夫龍希納村(Havronshchyna)，居民目睹俄國士兵偷車駛向白俄羅斯邊境。

匿名西方官員表示，烏克蘭武裝部隊力阻俄軍進犯優勢，且俄軍面臨嚴重的食物、燃料與禦寒衣物短缺問題，部分士兵痛苦難耐；烏克蘭官員也表示，看到許多饑腸轆轆的俄國士兵搶劫商店和民宅的食物。

情報單位指出，根據可靠消息，俄軍的彈藥與糧食存量，不超過三天，類似情況也出現在利用油罐車補給的燃料上，占領者無法支援戰鬥部隊所需的燃料。

俄地面部隊受挫 加強空襲

烏國南部重鎮馬立波遭到狂轟濫炸，衛星圖像顯示馬立波住宅區被炸中起火。(Getty...
烏國南部重鎮馬立波遭到狂轟濫炸，衛星圖像顯示馬立波住宅區被炸中起火。(Getty Images)

俄國地面部隊在烏克蘭境內的戰事受挫，迫使俄軍加強空襲力道，轟炸多城與平民住宅區。

在遭俄軍圍困的馬立波，過去一周的猛烈空襲造成超過2300人死亡、至少1100人逃離這個缺水電、糧食且通訊中斷的城市。

搭火車逃往西部城市利維夫(Lviv)的馬立波居民茱莉亞‧克里斯卡(Julia Krytska)說：「我們與外界失聯，無法求援，城裡的人們沒有水。」

烏克蘭國防部22日表示，俄軍的侵略計畫因為日益嚴重的後勤問題及烏克蘭軍隊奮力抵抗而陷入僵局，過去24小時，烏軍採取一系列「空中戰鬥並攔截空中目標」。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)說，南部赫爾松約30萬居民缺乏糧食和藥物，且因為俄軍封鎖道路而面臨人道災難。

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