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美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

聯邦沒錢買第4劑疫苗 無保民眾檢測治療也不再受理

編譯郭宣含／綜合22日電
由於經費受限，聯邦政府已無力支付無保者的新冠檢測和治療費用。(Getty Images)
由於經費受限，聯邦政府已無力支付無保者的新冠檢測和治療費用。(Getty Images)

聯邦政府要求國會撥出更多新冠經費，但這筆錢卡在國會，拜登政府多名官員透露，聯邦政府經費不足，無法預訂更多第四劑疫苗，而且也無力負擔未納保民眾的新冠檢測和治療費用，並已停止受理申請。

華盛頓郵報報導，三名聯邦政府官員匿名表示，一旦監管單位認為有必要，拜登政府手邊已有夠多新冠疫苗，可供65歲以上民眾打第四劑和5歲以下者打首劑疫苗。

不過這些官員透露，聯邦政府經費不足，無法預訂更多新冠疫苗給其他族群，除非國會通過卡關的150億元經費。

華郵報導，白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)21日在節目中坦言，當前聯邦政府錢不夠買第四劑疫苗，「如果美國未來需有變種病毒特別疫苗，我們沒有經費。」

雖然專家對於是否需要第四劑疫苗的看法不一，但聯邦官員表示，有必要預訂更多新冠疫苗，而非等新一波疫情爆發才買疫苗，這是過去兩年新冠疫情的血淋淋教訓。

白宮官員越來越擔心，疫苗製造商恐優先處理其他國家已下訂的訂單，包括日本、哥倫比亞、越南和菲律賓。

白宮官員也警告，當局很快就會耗盡經費，無力負擔單株抗體等新冠療法；健康資源與服務管理局(HRSA)發言人克萊默(Martin Kramer)也表示：「新冠經費不足帶來實際後果，我們已開始逐步關閉未納保計畫。」當局從22日午夜起停止受理未納保者的新冠費用申請。

這些警告仍難驅使國會議員盡速通過經費，他們仍在討論新冠疫情經費金額；未納保計畫將首當其衝，HRSA無法再為未納保民眾支付新冠檢測費和治療費，這會進一步加重未納保民眾經濟負擔，並衝擊整個社會。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)衛生政策分析師拉維特(Larry Levitt)表示：「新冠肺炎是高傳染疾病，我們希望那些自認可能染疫的民眾能獲得檢測和治療，這不僅是為了他們的健康，也是為整個社會著想。」

拉維特警告，萬一未納保民眾因擔心費用而猶豫就醫，美國會出現更多病例，以及不公的情況。

由於經費受限，聯邦政府已無力支付無保者的新冠檢測和治療費用。(Getty Ima...
由於經費受限，聯邦政府已無力支付無保者的新冠檢測和治療費用。(Getty Images)

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疫苗 聯邦政府 疫情

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