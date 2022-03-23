澤倫斯基橄欖綠T恤 成愛國象徵「穿衣哲學」奠歷史地位

烏克蘭總統澤倫斯基穿著橄欖綠T恤出席多國國會視訊演說，這件棉T已成烏克蘭人愛國與堅毅的象徵。（Getty Images）

烏克蘭 遭俄羅斯入侵以來，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)捨棄政治人物的正式西裝，以橄欖綠棉質T恤出席歐洲議會、英國 與美國國會視訊演說，這件橄欖綠棉T已然成為烏克蘭人愛國與堅毅的象徵。

紐約時報分析，澤倫斯基的橄欖綠T恤、街頭橫屍、遭炸毀的劇院和公寓等建築，都是俄烏衝突的決定性畫面；澤倫斯基的綠色棉T恤也隱喻了烏克蘭以小搏大的精神。

強化象徵「與百姓共患難」

澤倫斯基出身平民，普羅大眾穿著的T恤強化了他與民兵奮戰的關聯，也象徵他與百姓共患難。

身為總司令的澤倫斯基大可以穿著正式服裝，就像英國故首相邱吉爾(Churchill)在第二次世界大戰期間，穿戴洪堡(homburg)皮毛氈帽、大衣和領結，造訪被轟炸的考文垂市(Coventry)。

然而，澤倫斯基選擇平凡裝束，無須任何措辭便能表明他支持全民的立場。

美國經濟學者希夫(Peter Schiff)在澤倫斯基與美國國會議員視訊演說結束後，推文寫道，「我明白時機艱困，但烏克蘭總統沒有西裝嗎？」

希夫暗諷穿T恤的澤倫斯基不尊重美國議員，但希夫錯過一大重點，這件T恤是對澤倫斯基代表的烏克蘭人民的尊重和忠誠標誌，提醒他門外的戰事。

胸前十字標誌 烏克蘭軍徽之一

澤倫斯基T恤胸前的十字標誌，正是烏克蘭軍徽之一；他的穿衣哲學讓超現實成為現實，就像影片中槍林彈雨落在烏克蘭城市的景象。

澤倫斯基的演員背景讓他深諳衣著對於穿著者的意涵，不僅能用作宣傳，也能奠定他的歷史地位。

自古以來，衣著如同音樂、電影和文學，經常用來傳遞政治訊息，左右輿論風向。

伊拉克戰爭結束時，前總統布希(George W. Bush)曾穿著空軍軍服，以副駕駛身分與一名海軍飛行員「共同駕駛」海軍維京式噴射戰機，降落林肯號航空母艦，宣布戰勝。