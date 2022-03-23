俄諾貝爾和平獎得主、新報總編輯 拍賣獎章助烏克蘭難民

俄羅斯媒體人、諾貝爾和平獎共同得主穆拉托夫表示，他將捐出自己的諾獎獎章，幫助烏克蘭難民。(Getty Images)

俄羅斯知名全國性報紙「新報」(Novaya Gazeta)總編輯穆拉托夫(Dmitry Muratov)22日表示，將拍賣他去年獲得的諾貝爾和平獎章，所得用來幫助烏克蘭 難民。

穆拉托夫透過報紙網站說，他看到俄國 入侵烏克蘭，造成無數兒童受傷，加上原有的病童，都「亟需醫療」，感到有義務賣掉獎章，籌款幫忙；他打算把拍賣所得捐給「烏克蘭難民援助基金會」。

穆拉托夫1993年參與「新報」的創立，1995年起擔任總編輯，根據諾貝爾獎 委員會，該報自創立伊始，就不斷揭露俄國腐敗事件與軍方敗行，高度批評俄國政府。

CNN報導，「新報」創立以來，已有六名記者因為敢於對抗當局而喪命。俄國政府否認它曾派人謀殺記者。

穆拉托夫說，俄國政府禁制言論自由的手法已從謀殺「升級」，改為用「外國間諜」法對付獨立媒體，要它們交代「國外資金」來源。

去年，穆拉托夫和菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人兼執行長瑪麗亞．瑞薩(Maria Ressa)，因為捍衛表達自由勇氣可嘉，績效卓著，獲頒諾貝爾和平獎。他去年12月10日，前往奧斯陸領取和平獎。

俄國軍隊入侵烏克蘭後，政府進一步限縮獨立媒體，立法處罰散播不利俄國軍方「假」消息的人，應和西方國家制裁俄國當局的言論，也在禁制之列。

這套嚴刑峻罰措施出爐後，某些媒體主動關門大吉，從業員紛紛逃離「祖國。」

「新報」為了自保，3月初把所有有關俄烏戰爭的報導，從網站移除。

但60歲的穆拉托夫誓言不會向當局低頭；華盛頓郵報引述他說，「我不會從這場新聞戰逃離，政府要關掉報紙就來關，我絕不會背離我們的記者和讀者，主動熄燈。」