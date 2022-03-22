我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航從8900米急墜 專家：空中解體可能大

記者賴錦宏／綜合報導
一批消防人員運送救援物資抵達廣西梧州市藤縣東航客機墜毀現場。(中新社)
一批消防人員運送救援物資抵達廣西梧州市藤縣東航客機墜毀現場。(中新社)

中國東方航空MU5735航班21日在廣西梧州上空失聯墜機，微博微信上流傳的墜機畫面顯示，這架飛機幾乎是機頭朝下筆直墜落，並引發大火。據「聞舞世界」公眾號，村民先聽到巨大的爆炸聲，然後客機才像自由落體墜落，說明飛機很大可能在落地前就已經在空中解體。

這次墜機，也終結了中國的民航連續138個月、累計時長超過1億小時的安全飛行記錄。上游新聞引述東方航空內部人士表示，目前東航的所有737-800都已暫時停飛。

救援人員在廣西梧州藤縣開展救援。(中新社)
救援人員在廣西梧州藤縣開展救援。(中新社)

中國業內人士稱，巡航狀態下的飛行事故在航空史上極為罕見，8900公尺高度上，突然在短時間內急速墜落，很多航空業內人士稱已經完全超出了專業認知。

有分析認為，能造成飛機空中解體這個結果的，除了外部能量和內部能量破壞結構外，別無可能，外部很好理解，但在中國這麼安全的地方完全可以排除，內部破壞最大可能來自於行李或者其他方面，但在以嚴格著稱的中國國內機場，也基本可以排除。

廣西村民找到的東航飛機殘骸，上有中國東方航空字樣。(取材自微博)
廣西村民找到的東航飛機殘骸，上有中國東方航空字樣。(取材自微博)

最後，唯一可能的因素是飛機客艙氣密結構損傷，造成增壓破裂，當然，對於最為直接的原因，還需要通過尋找飛機殘骸判斷，等待具體官方消息。

另外，波音737-800飛機機齡只有六年，型號也並非之前連續出事的波音737MAX。波音737-800屬於第三代波音737，是目前國際上航空公司大量裝備的一型窄體幹線客機，在波音737MAX被停飛之後，使用頻率更高了。

東航空難奪命2分鐘。(製表／羅方妤)
東航空難奪命2分鐘。(製表／羅方妤)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
墜機 東方航空 微信

上一則

拜登稱普亭戰犯 俄召美大使：瀕臨斷交

下一則

東航墜機 132人生死不明…中國12年來首次嚴重空難

延伸閱讀

東航墜機／目擊者：樹上掛碎衣、白色機身大小不一

東航墜機／目擊者：樹上掛碎衣、白色機身大小不一
世界晚報╱東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

世界晚報╱東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...
整點快訊／東航筆直墜落十分罕見 空中解體可能性最大

整點快訊／東航筆直墜落十分罕見 空中解體可能性最大

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...