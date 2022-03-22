東航從8900米急墜 專家：空中解體可能大

一批消防人員運送救援物資抵達廣西梧州市藤縣東航客機墜毀現場。(中新社)

中國東方航空 MU5735航班21日在廣西梧州上空失聯墜機 ，微博微信 上流傳的墜機畫面顯示，這架飛機幾乎是機頭朝下筆直墜落，並引發大火。據「聞舞世界」公眾號，村民先聽到巨大的爆炸聲，然後客機才像自由落體墜落，說明飛機很大可能在落地前就已經在空中解體。

這次墜機，也終結了中國的民航連續138個月、累計時長超過1億小時的安全飛行記錄。上游新聞引述東方航空內部人士表示，目前東航的所有737-800都已暫時停飛。

救援人員在廣西梧州藤縣開展救援。(中新社)

中國業內人士稱，巡航狀態下的飛行事故在航空史上極為罕見，8900公尺高度上，突然在短時間內急速墜落，很多航空業內人士稱已經完全超出了專業認知。

有分析認為，能造成飛機空中解體這個結果的，除了外部能量和內部能量破壞結構外，別無可能，外部很好理解，但在中國這麼安全的地方完全可以排除，內部破壞最大可能來自於行李或者其他方面，但在以嚴格著稱的中國國內機場，也基本可以排除。

廣西村民找到的東航飛機殘骸，上有中國東方航空字樣。(取材自微博)

最後，唯一可能的因素是飛機客艙氣密結構損傷，造成增壓破裂，當然，對於最為直接的原因，還需要通過尋找飛機殘骸判斷，等待具體官方消息。

另外，波音737-800飛機機齡只有六年，型號也並非之前連續出事的波音737MAX。波音737-800屬於第三代波音737，是目前國際上航空公司大量裝備的一型窄體幹線客機，在波音737MAX被停飛之後，使用頻率更高了。

東航空難奪命2分鐘。(製表／羅方妤)