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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航空難／他請假接機卻等不到未婚妻 她沒做核酸退票逃劫

記者賴錦宏／綜合報導
東方航空工作人員21日在廣州白雲機場，舉牌引導空難家屬搭機前往失事地點。(美聯社)
東方航空工作人員21日在廣州白雲機場，舉牌引導空難家屬搭機前往失事地點。(美聯社)

中國東方航空21日失事墜毀，機上人員生死未卜，許多家屬在廣州白雲機場焦急地等待消息，不少人痛哭失聲。也有幸運兒因突發事件而躲過一劫，在網上披露自己因友人的勸說改了航班。

據中國媒體瀟湘晨報披露，該航班一名空姐的丈夫34歲的榮先生說，妻子和他同齡，在這架飛機頭等艙上工作，執飛已經十年，每一次都平安落地。榮先生的語氣焦慮而疲憊地說，妻子上飛機前最後一次聯繫他，是在上午9時左右，妻子讓他回個電話，「我回了，她告訴我，她要飛了。」

雲南德宏人藺先生指出，自己的姊姊就在該航班。姊姊的未婚夫去廣州接機，卻沒接到人。

據上游新聞，在廣州白雲機場T1航站樓27號門和28號之間，白雲機場設置了空難家屬的臨時接待區，該區域已被黑色圍牆擋住，除工作人員和家屬外，其他人員禁止進入。在家屬臨時接待區中，有男子失聲大哭，響徹整個空間。

也有幸運兒因突發事件而躲過一劫。據上游新聞，一女網友21日下午5時發文並曬出該航班的退票信息，「自己今天原本乘坐的東航MU5735航班，早上醒來，我對象一直不讓我上飛機，說我沒有核酸要我做個核酸改個機票，後來改了明天的同班航班」。

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