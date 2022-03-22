東航空難／波音737-800飛安紀錄良好 被譽史上最安全

在廣西失事墜毀的東航客機B-1791資料圖。(取材自航空愛好者網站)

中國東方航空一架昆明飛往廣州的班機，北京 時間21日下午2時許墜毀在中國廣西壯族自治區，涉事客機為波音公司的737-800次世代飛機，於2016年出廠；專家指出，波音737-800型客機是航空史上最安全客機種類之一，自1997年以來已交付7000餘架次，只有發生過11起致命空難，與2016年研發的737-MAX在短短兩年內發生七起事故，其中兩起全員罹難完全不同。

據統計，2019年波音737-800飛機每百萬次飛行只有0.07次致命空難，使它成為航空史上最安全的機種之一；同款機型上次意外是2020年8月，印度快捷航空(Air India Express)一架自阿拉伯聯合大公國撤僑的專機於降落科澤科德(Kozhikode)機場時墜毀，造成21人死亡；最終調查結果認定飛行員判斷失誤，非飛機本身因素所致。

而最嚴重的一起事故則是2020年1月8日烏克蘭 航空自德黑蘭飛往基輔的752號班機，起飛兩分鐘就墜毀，機上180人全部死亡，但這起事故是伊朗 革命衛隊以導彈誤擊，亦非飛機本身因素所致；事實上，自波音737-800型客機投入市場營運以來，發生的每一起致命空難都是人為疏失，飛機本身的安全設計非常優越。

與737 MAX不同

然而737-800的下一款機型「737 MAX」在設計上就有瑕疵，導致於2017年5月交付首架後，隔年10月隨即發生印尼獅子航空610號班機空難，機上189人全部遇難；而後又於2019年3月10日發生衣索比亞航空302號班機空難，起飛後六分鐘即失速墜毀，兩架飛機的機齡都不超過半年。

由於737-MAX兩宗致命空難皆在起飛階段失事，且均疑似因攻角感測器故障或操控特性增益系統反應過度，導致機師與電腦導航惡性對抗最終使得飛機墜毀，包含美國聯邦航空管理局(FAA)及中國民航局等多國民航主管部門均下令停飛該型客機。

直至2020年11月，FAA才有條件許可737-MAX復飛，中國民航局則遲至2021年12月2日才重新對737-MAX發出適航令，但截至目前為止仍未有中國籍航空公司選擇以737-MAX客機執飛。