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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

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東航近20年來最致命空難 中國1億小時安全飛行紀錄止步

編譯林梅婕／綜合21日電
搜救人員21日在廣西藤縣墜機現場發現的飛機殘骸。(新華社)
搜救人員21日在廣西藤縣墜機現場發現的飛機殘骸。(新華社)

雖說中國的航空業以嚴格的監管規範聞名，去年更創下連續1億小時的安全飛行紀錄，但21日仍傳出重大空難；中國東方航空班機MU5735在廣西墜毀，社群媒體到處流傳驚悚的墜機畫面也引發輿論譁然。因為東方航空的飛航安全紀錄相當良好，已將近20年沒有任何乘客死於墜機事故。

此次失事的班機為波音737，當地時間下午1時11分從昆明起飛，原本預計下午3時5分抵達廣州；根據飛航數據來看，飛機墜毀之前曾發生突然失速的狀況。

中國國家主席習近平已下令全力搜救並調查事故原因，當局也緊急派出600人到現場協尋生還者。

2020年4月中國超越美國，達到航空業規模全球之冠，新冠疫情期間雖然受到巨大打擊，業者們仍希望今年能實現營利；面對這次的意外，一名退休的機長紐貝瑞(David Newbery)說：「這讓業者相當震驚，中國對飛航安全相當執著，毫無疑問地，他們會非常重視這件事。」

自1990年代起中國曾發生一連串空難，包括在1992至1994年間的七起事故，共492人喪生；自此之後北京政府向美國聯邦航空管理局(U.S. Federal Aviation Administration)請益，美方也提供許多營運及管理方面的建議。

新華社報導指出，中國所有航空公司在去年創下連續1億小時的安全飛行紀錄，超越全球所有國家的民航業者；上次中國發生重大空難是在2010年，海南航空一架巴西航空工業(Embraer)ERJ系列的班機企圖在迷霧中降落，卻不幸起火，造成44名乘客喪命。

➤➤➤回顧中國墜機史 上次是12年前伊春空難44死

如今中國航空業管制規定更加嚴格，2019年5月一架由衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)駕駛的波音737 Max8型客機在起飛後六分鐘墜機，機上157人無一生還；中國當局便在20個小時內要求停飛國內96架同款機型，這次出事的東方航空當時也有14架飛機被迫停飛，但次事故的機型並非Max8。

東方航空上次墜機是在2004年，一架龐巴迪(Bombardier)CRJ200從內蒙古包頭市飛往香港的班機，起飛後沒多久墜入湖中，造成55人死亡；事故調查的結果顯示，是機翼結冰所造成。

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