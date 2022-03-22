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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航墜機 132人生死不明…中國12年來首次嚴重空難

記者羅印冲、 賴錦宏／綜合報導
東方航空一架由昆明飛廣州的波音737客機21日於飛行途中於廣西梧州上空失事墜毀。圖為飛機殘骸散落山坡。(中新社)
東方航空一架由昆明飛廣州的波音737客機21日於飛行途中於廣西梧州上空失事墜毀。圖為飛機殘骸散落山坡。(中新社)

中國東方航空一架搭載132人的波音737-800客機，當地時間21日下午1時10分左右自昆明起飛，預計下午3時左右抵達廣州白雲機場，但在下午2時20分左右在廣西梧州藤縣墜毀，並引發森林大火。事故原因仍在調查中，這起空難也是2010年來中國首次發生的嚴重飛安事故。

中國民航局21日傍晚證實，航班編號MU5735的客機在廣西梧州附近墜毀，其中旅客123人，機組人員9人。央視報導，客機掉落在梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山區，當地已派超過500名搜救人員到現場搜救。

東航空難奪命2分鐘 製表／羅方妤
東航空難奪命2分鐘 製表／羅方妤

新浪網引述目擊者指出，當天下午2時許，聽到一聲巨響。「有的人在礦山上看到，飛機是掉到地面爆炸的」。從當地民眾拍下的畫面，可見到大量濃煙從山區冒出，還有飛機殘骸。

中國民航信息系統顯示，MU5735航班是由波音737-800型客機執飛，機齡6年8個月。該航班從昆明起飛後，一直在約2萬9000呎(8869公尺)高度巡航。14時19分，飛機突然從巡航高度下降，同時飛行速度從約每小時845公里開始下降。14時21分，航班與地面失聯。上游新聞等媒體引述專業人士分析，東航客機墜毀時，兩分鐘從8000公尺高空墜落地面，幾乎是直線墜毀。

網路流傳的視頻顯示，失事客機幾乎垂直栽下。(取自網路)
網路流傳的視頻顯示，失事客機幾乎垂直栽下。(取自網路)

航空專業人士指出，飛機在與地面失聯以前，一直在快速的掉高度，「即使是737客機的兩個引擎全部同時失效，也不可能以這種速度下墜，飛機通過滑翔也能飛行一段距離。」「最後大概是以自由落體的方式接觸地面，現場的大火也說明了這一點。」

乘客家屬在廣州白雲機場焦急等待搜救消息，難掩悲痛。(Getty Images)
乘客家屬在廣州白雲機場焦急等待搜救消息，難掩悲痛。(Getty Images)

新浪微博幾名航空博客，數名機長在看過飛行數據後猜測，飛機有可能是機械故障，在空中解體，否則很難出現這種直線下降、墜落的情況。

中國國家主席習近平要求立即啟動應急機制全力搜救，盡快查明原因，並加強民航隱患清查。東方航空公司官方網頁在空難發生後已全部改成黑色，目前正全力處理善後。

中國上一次安全飛行事故發生在2010年8月，當時一架河南航空的ERJ-190客機從哈爾濱飛伊春時墜毀，造成40多人死亡。

東方航空一架由昆明飛廣州的波音737客機21日於飛行途中於廣西梧州上空失事墜毀。...
東方航空一架由昆明飛廣州的波音737客機21日於飛行途中於廣西梧州上空失事墜毀。圖為消防人員抵現場救援。(中新社)
東方航空一架由昆明飛廣州的波音737客機21日於飛行途中於廣西梧州上空失事墜毀。...
東方航空一架由昆明飛廣州的波音737客機21日於飛行途中於廣西梧州上空失事墜毀。圖為搜救人員漏夜在現場搜尋。(新華社)
東方航空一架由昆明飛廣州的波音737客機21日於飛行途中於廣西梧州上空失事墜毀。...
東方航空一架由昆明飛廣州的波音737客機21日於飛行途中於廣西梧州上空失事墜毀。圖為墜機現場引起大火。(取自澎湃新聞)
昨天在廣西失事墜毀的東航客機B-1791資料圖。(取自航空愛好者網站)
昨天在廣西失事墜毀的東航客機B-1791資料圖。(取自航空愛好者網站)

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