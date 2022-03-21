俄戰事不順現內鬨 國防、情報單位互指責 傳高官遭軟禁

俄羅斯侵烏進展不順，分析指俄羅斯總統普亭似乎想找一些人充當代罪羔羊以推卸責任。圖為普亭2005年坐在一架超音速戰略轟炸機駕駛艙內。(美聯社)

俄羅斯原先預期數天內迅速占領烏克蘭 首都基輔，然而時近一個月，戰事卻陷入泥沼，俄國 遭到各國抵制，付出高額代價，華爾街日報(WSJ)報導美國官員稱俄國已經開始出現內鬨，情報與國防單位相互指責。消息指出至少一名俄國高級情報官員遭到軟禁，但俄國總統普亭 似乎仍未受到任何立即的威脅，美國官員正在密切關注俄國政局變化。

俄羅斯聯邦安全局(FSB)與國防部為俄國負責入侵烏克蘭行動的兩大主要單位，雙方正為戰爭失利互相指責。

中央情報局局長伯恩斯(William Burns)本月稍早告知國會，普亭計畫在兩天之內佔領基輔。然而俄國軍隊遭到烏克蘭的強烈反擊，隨著本周傷亡人員不斷增加，陸地戰事進展大幅停滯，烏克蘭政府表示已有四位俄國將軍陣亡，美國政府估計俄軍已有7000人喪生，確切數字尚未獲得證實。

美國官員指出俄國情報單位向來迴避對上級報告壞消息，這可能進一步加深普亭先前對於烏克蘭的觀點，普亭曾公開表示烏克蘭是失能的國家，一些烏國人民會歡迎俄國軍隊，烏國政府將迅速垮台。

情報顯示目前正被軟禁接受調查的FSB官員為外國情報單位第五處處長貝塞達(Sergey Beseda)。

撰寫貝塞達軟禁報導的其中一位調查記者索爾達托夫(Andrei Soldatov)指出，普亭可能指責FSB未能讓烏克蘭政府迅速垮台，「普亭本人確信他非常了解烏克蘭，他期望他的政府部門，尤其是FSB，先做好基礎工作，像是培養能夠支持俄國入侵的政治團體，但現在顯然並非如此。」

由於美國情報單位掌握俄國入侵計畫的詳細情報，索爾達托夫補充說明普亭可能會懷疑FSB洩漏機密。FSB第五處平常負責與外國情報單位維持聯繫，包括反恐活動。

現於新美國安全中心(Center for a New American Security)服務的安德雅．坎多．泰勒(Andrea Kendall-Taylor)表示普亭似乎想找一些人充當代罪羔羊以推卸責任，「我認為他現在的處境更加不穩。」