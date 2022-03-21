「馬立波被打得不成形」收容400人藝術學校遭轟塌

圖為從馬立波與札波羅熱兩城人道走廊逃出來的烏克蘭人20日抵達利維夫市。(美聯社)

俄羅斯部隊轟炸烏克蘭 南部戰略港都馬立波(Mariupol)，該市市長顧問安德魯申科(Petro Andrushchenko)表示，馬立波四面楚歌且爆發巷戰，一所藝術學校20日遭轟炸倒塌，死傷與生還人數不明；官員表示，馬立波被「打得不成形」，居民含淚撤離。

俄黑海艦隊上校陣亡

俄軍再發射極音速飛彈 和射巡弋飛彈，攻擊烏國境內軍事目標及訓練中心。另據烏國官員表示，俄國 黑海艦隊一位出身烏克蘭的上校副指揮官20日陣亡，成為首位陣亡的俄國海軍軍官。

有線電視新聞網(CNN)報導，安德魯申科的社群媒體貼文寫道，一所收容約400人的藝術學校遭空襲全毀，不少人被活埋，難以得知傷亡及生還人數。

資訊黑洞反映烏國各地的情況，馬立波市中心劇院16日被炸得僅剩斷垣殘壁，裡面原本可能躲了多達1300人，但災後數日，當局的生還者人數仍維持在130人。

資訊斷層凸顯烏國基礎設施與通訊設備中斷，也顯示俄國侵略烏國的嚴重程度。

安德魯申科20日在Telegram頻道寫道：「馬立波持續遭受來自空中和海上的砲擊，占領者想要消滅馬立波。」

烏國副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)表示，馬立波的七條人道走廊20日開放四條，7300人撤離，其中3900人搭乘巴士或私家車從馬立波前往札波羅熱(Zaporizhzhia)。

安德魯申科表示，部分平民試圖駕車離開，卻遭俄軍槍殺身亡，「撤離很困難，但持續有動作，俄方採取任何手段，讓情況變得複雜」。

俄又發射極音速飛彈

俄國國防部20日表示，俄軍從克里米亞空域發射配備匕首(Kinzhal)極音速飛彈(hypersonic missiles)，摧毀位尼古拉耶夫(Mykolaiv)地區康斯坦丁諾夫卡(Kostyantynivka)附近一處烏國武裝部隊燃料和潤滑油大型儲槽。

俄國國防部還宣稱，俄軍從黑海和裡海的軍艦發射「口徑」(Kalibr)巡弋飛彈，攻擊烏克蘭北部奧夫魯契(Ovruch)一處訓練中心，擊斃百餘名烏克蘭特種部隊成員和外國傭兵，另瞄準涅任(Nizhyn)一個裝甲車修車廠。」

這是俄軍第二次發射極音速飛彈，第一次是在18日攻擊烏西軍火庫。

另據克里米亞港市塞瓦斯托波爾(Sevastopol)市長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhayev)表示，俄國海軍的黑海艦隊上校副指揮官帕利(Andrey Paliy)在馬立波戰鬥中身亡，享年51歲。

俄軍證實，俄國黑海艦隊上校副指揮官帕雷(Andrei Nikolayevich Paly)20日陣亡，這是第六名陣亡的俄軍高階軍官將領。(Getty Images)

帕利成為俄軍首位捐軀的海軍軍官，此前有五位資深陸軍將領陣亡。

英國每日郵報報導，帕利生於烏國首都基輔，後來赴俄從軍，曾在核潛艦上服役，並擔任克里米亞的俄國海軍學院副院長。

由商業衛星Planet Labs PBC所拍攝與公開的衛星圖，顯示20日的海岸大城馬立波的民間住宅與設施，遭到俄軍無情轟炸，包括一所藝術學校。(美聯社)