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俄烏停火6條款4易2難 土耳其：待雙方領導人會面定奪

編譯中心╱綜合報導
土耳其總統發言人透露，談判中的俄羅斯和烏克蘭停火協議有六項條款，但部分恐難達成共識。圖為一名烏克蘭警察20日檢視首都基輔一處被炸毀的公寓大樓。(美聯社)
土耳其總統發言人透露，談判中的俄羅斯和烏克蘭停火協議有六項條款，但部分恐難達成共識。圖為一名烏克蘭警察20日檢視首都基輔一處被炸毀的公寓大樓。(美聯社)

土耳其媒體報導，總統厄多安的發言人卡林透露，談判中的俄羅斯烏克蘭停火協議有6項條款，其中在克里米亞和頓巴斯地區地位的議題上，可能得由兩國領導人會面決定。但目前沒有任何普亭與澤倫斯基見面的計畫。

「自由日報」(Hurriyet Daily News)報導， 總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)的發言人、外交政策顧問卡林(Ibrahim Kalin)19日受訪時概述了這六項條款，並表示其中四項相對容易達成共識。

前四項條款分別為烏克蘭宣布中立並且聲明不加入北大西洋公約組織(NATO)、烏克蘭非軍事化和相互安全保證、烏克蘭去納粹化、烏克蘭取消使用俄語限制。

第五、六項條款分別牽涉遭俄兼併的克里米亞地位、頓巴斯地區(Donbass region)未來地位。卡林表示，這兩項被認為是最困難的。

土耳其外長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)也說，俄、烏在關鍵議題的立場上趨於一致，但強調停火談判能否突破端賴兩國領導人，在尤其是克里米亞和頓巴斯地區地位上達成共識。

卡夫索格魯指出：「兩國在關鍵議題的立場上趨於一致，我們觀察到他們幾乎同意前4項條款，但是一些問題得留待領導人層級作決定。」

他期盼雙方在停火談判上能夠達成一致，強調俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基都持開明態度。

卡夫索格魯說：「他們必須見面才有可能達成和平協議，而他們都沒有排除這樣。對於見面，他們的態度並不消極。」

俄、烏為北大西洋公約組織成員國土耳其的黑海鄰國，安卡拉與衝突兩造交好。早在戰前情勢緊繃之際，土耳其就試圖斡旋，呼籲舉辦厄多安、普亭、澤倫斯基參加的3方會議，同時強調支持烏克蘭領土主權完整的立場。

卡夫索格魯強調，當前最重要的是促成雙方停戰，而不是在哪裡達成和平協議。

他說：「我們想要舉辦三方會議，但這只有在兩位領導人都有共識的前提下才會發生。在安塔利亞(Antalya)的三方(外長)會議也是在雙方要求之下召開的。」

俄羅斯外長拉夫洛夫、烏克蘭外長庫列巴和卡夫索格魯10日在土耳其南部度假勝地安塔利亞舉行三方會議，是俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，兩國首度由部長會商危機。但是會談結果在停火議題上沒有進展。

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