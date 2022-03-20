馬斯克「星鏈」助情蒐 烏軍反擊追蹤俄軍 數位戰有優勢

俄羅斯入侵烏克蘭後，SpaceX創辦人馬斯克提供的星鏈(Starlink)衛星系統，除了為烏克蘭軍隊贏得蒐集情報優勢，還用以反擊追蹤入侵的俄軍。（路透）

俄烏之戰開打至今，軍事專家已認定是傳統鋼鐵洪流與高科技之戰，除了美國為首西方盟國提供的刺針防空飛彈、反裝甲戰車武器系統、無人機等等之外，SpaceX創辦人馬斯克 (Elon Musk)提供的星鏈(Starlink)衛星系統，除了為烏克蘭 軍隊贏得蒐集情報優勢，還用以反擊以追蹤入侵的俄軍。

在戰爭初期，烏克蘭受到俄軍導彈攻擊，電力及互聯網一度中斷，馬斯克馬上提供星鏈衛星系統，為遭攻擊的城市提供互聯網服務。

馬斯克早前在推特發文向俄羅斯 總統普亭下戰書，SpaceX 19日早上在佛州卡納維拉爾角再發射53顆星鏈衛星上太空，進一步加強其監視網絡。

此外，烏軍特種部隊的「空中偵察」(Aerorozvidka)是一支無人機作戰單位，自俄羅斯入侵以來，就用來搜尋俄國的裝甲車、坦克位置並發動攻擊，它還可以打擊俄方的無人機。

烏軍使用的是配備紅外傳感器的PD-1無人機，是使用西方的「三角洲」(Delta)系統，透過基本的筆記本電腦，只須安裝態勢感知軟件，即可將無人機、衛星、人類智能及傳感器的圖像創建交互式地圖，以構建物理圖片以幫助跟踪敵人。當中「星鏈」衛星系統即起著關鍵作用讓俄軍無所遁形。

烏克蘭軍隊在先進的反坦克武器和「星鏈」衛星的支持下，對俄羅斯坦克部隊構成巨大威脅。圖為遭烏軍襲擊的俄軍坦克。（Getty Images）

「星鏈」在烏下載量超過10萬次

現在「星鏈」是烏克蘭最受歡迎的應用衛星程序，自俄烏開打免費供應以來，在烏克蘭的下載量超過10萬次，它使用的終端類似於配備天線的電視天線，只需在屋頂上架設，即可通過「星鏈」衛星系統上網，在戰爭蹂躪或斷網地區，民眾不再擔心斷網。

烏克蘭迄今已收到了來自馬斯克公司及歐洲盟友的數千個衛星天線，烏國數字化轉型部長費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 表示，「星鏈」技術證實非常有效，質量非常好。

他說，這些衛星有助民眾與國家領袖的溝通，馬斯克也應烏方也在要求提供更多終端機，運送到烏克蘭各個城市。

除「星鏈」外，馬斯克還準備提供Tesla Powerwall 智慧儲電裝置，每組可儲存 13.5度電力，一顆就足以支應一般家庭一天用電量。