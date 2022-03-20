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俄軍失策？美防長奧斯丁：後勤、戰術連番暴露失誤

編譯盧炯燊／綜合19日電
美國國防部長奧斯丁。（Getty Images）
美國國防部長奧斯丁。（Getty Images）

美國國防長奧斯丁(Lloyd Austin)首次以五角大廈負責人身分評論俄烏戰爭，直指俄軍連番失策，並未如他們所希望那樣迅速取得進展，他並指出目前難以確定中國在這場戰爭中會做些甚麼。

正在歐洲訪問的奧斯丁18日在保加利亞首都索菲亞接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，俄軍在戰鬥中暴露不少失誤之處，尤其在後勤補給方面出現問題，也沒看到他們良好的運用戰術情報，或是空中打擊與地面部隊機動相結合。

他說，有不少讓人期望看到的東西，現在都沒有看到，反而暴露出不少問題，當開戰後有不少對他們的假設，現在都證明是不正確的。

來源：CNN

奧斯丁表示，「我本認為(俄羅斯)入侵後會行動迅速，極快地占領首都(基輔)，但他們無法做到。」在接受CNN訪問前的記者會上，奧斯丁說俄羅斯目前是採取針對烏克蘭平民的野蠻攻擊。

美國及北約官員此前已透露，俄軍除了後勤補給出現問題外，部分士兵士氣低落，甚至出現厭戰怠戰情緒。

「盼中國不會支持普亭卑鄙行為」

在問及中國在這場戰爭會有甚麼行動時，奧斯丁表示很難說中國會做什麼，並拒絕猜測。他只說，「希望中國不會支持(俄羅斯總統)普亭這種卑鄙行為，也希望他們能夠認識到尊重領土主權的必要性。我們很清楚，如果他們這樣做(援俄)，會是一個糟糕的選擇」。

較早前有不少消息指俄羅斯出師不利，已向中國求援，但中俄皆否認。拜登總統與中國國家主席習近平18日在視頻通話中也警告，如北京援助莫斯科，後果很嚴重。

烏克蘭軍隊在先進的反坦克武器和「星鏈」衛星的支持下，對俄羅斯坦克部隊構成巨大威脅...
烏克蘭軍隊在先進的反坦克武器和「星鏈」衛星的支持下，對俄羅斯坦克部隊構成巨大威脅。圖為烏軍發射反坦克武器。（美聯社）

與此同時，美國繼續在財政及軍事上援助烏克蘭，但拒絕烏方要求設立禁飛區，奧斯丁解釋，美國若要設立禁飛區就必須取得制空權，與俄羅軍戰機交戰，也要摧毀烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯的空中飛行系統，「這就意味著我們與俄羅斯作戰，但沒有人會願意看到這兩個核大國發生衝突，這對該地區不利，也對世界也沒好處」。

他說，拜登總統已「非常清楚地說明不會派軍隊在烏克蘭與俄羅斯作戰」，美國的重點是，向烏克蘭提供能發揮作用的援助，並竭盡全力保衛北約國家每一寸領土。

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