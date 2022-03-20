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籲普亭談判 澤倫斯基：俄失去的 要幾代人時間才能彌補

編譯洪毅／綜合20日電
烏克蘭總統澤倫斯基在19日的臉書視頻中，呼籲與俄羅斯總統普亭會談，並說「要麼現在和平會談，如果俄羅斯輸了，要經過幾代人方能恢復」。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基在19日的臉書視頻中，呼籲與俄羅斯總統普亭會談，並說「要麼現在和平會談，如果俄羅斯輸了，要經過幾代人方能恢復」。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭已逾三周，俄軍進展不如預期，對烏國的攻擊愈發血腥；現在，雙方均釋出願意談判的訊號，但訊息非常混亂而且矛盾，令外界摸不著頭緒，況且任何協議內容都會牽涉到雙方內政及整個歐美局勢，故目前談判前景遠非撥雲見日。

英國駐美大使館武官史密斯(Mick Smeath)19日表示，英國情報單位相信，俄羅斯對烏克蘭的抵抗感到「至為震驚」；但這也顯示俄軍將改變作戰策略，轉向消耗戰，例如發動不分青紅皂白的攻勢，造成更多平民死亡。

聯合國人權事務高級專員辦事處表示，截至18日，至少有847名烏克蘭平民死亡，1399人受傷；而且「真實數字很可能會高得多」；據統計，烏克蘭有逾330萬人逃往國外，其中150萬人為兒童，留在國內的人也有近650萬人流離失所。

在馬立波(Mariupol)，即使是住宅也不能倖免於俄軍轟炸，瓦礫堆中找出屍體已非罕事，其他住宅則已斷水斷電。

由於戰事越來越血腥，烏克蘭總統澤倫斯基19日再度呼籲與俄羅斯總統普亭和平談判；澤倫斯基在基輔街頭錄製的視頻中表示，談判的「時候已到，現在應該是恢復烏克蘭主權完整的時候了，不然，俄羅斯所失去的，恐怕要幾代人的時間才能彌補過來」。

烏俄雙方均釋出願意和平談判的訊息，也稱已取得部分進展，然而迄今外界對進展、以及和平協議的架構究竟為何仍摸不著頭緒；一名官員就向「華盛頓郵報」表示，目前美國政府仍對烏俄談判前景感到困惑，因為訊息紛雜不一。

澤倫斯基19日一方面呼籲談判，一方面又呼籲瑞士對俄羅斯富豪祭出更多制裁；對於俄國開出的幾項要求，烏國官員一方面說「不可能」，但是澤倫斯基又說「必須接受」烏國不會成為北約(NATO)成員國，似在暗示有所讓步。

雖然外界大略清楚俄羅斯提出的幾項要求，但是協議最終將會如何仍難以明瞭，因為澤倫斯基似乎沒有太大的讓步空間，畢竟其聲望因戰爭而從谷底翻身，況且就算是原親俄大城哈爾科夫(Kharkiv)，現在遭俄軍狂轟濫炸後，民意已幾乎逆轉。

和平協議內容的影響也超出兩國之外，歐美不少政府擔憂，如果烏克蘭讓步太多，可能會讓俄羅斯食髓知味，進而以同樣手段對付其他國家；此外，協議內容，也與俄國撤軍及歐美解除的時間點等三者交織在一起，讓情勢變得更為複雜。

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