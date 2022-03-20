我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

俄再增兵狂轟濫炸 烏警悲喊：馬立波快從地球上消失

編譯陳韻涵／綜合19日電
俄軍以火箭攻擊烏克蘭克拉馬托爾斯克市，圖為一座公寓樓在受襲後起火。(路透)
俄軍以火箭攻擊烏克蘭克拉馬托爾斯克市，圖為一座公寓樓在受襲後起火。(路透)

俄羅斯部隊19日持續增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波(Mariupol)並深入市中心，當地一名警員拍攝影片求救，稱俄軍要讓「馬立波從地圖上消失」；馬立波官員表示，俄軍強擄居民送往俄國領地。

俄烏戰事逾三周，俄國部隊持續挺進馬立波市中心，雙方在該市重要的阿佐夫斯塔爾(Azovstal)煉鋼廠激烈交戰。

俄羅斯部隊19日增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，並挺入市中心，切斷馬立波通往亞...
俄羅斯部隊19日增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，並挺入市中心，切斷馬立波通往亞速海的聯外道路。圖為馬立波公寓樓被炸毀。(路透)

烏克蘭內政部顧問德尼森科(Vadym Denysenko)表示，「我們失去了這個經濟命脈，全歐洲最大的冶金廠之一已毀」。

俄國部隊已切斷馬立波與亞速海(Sea of Azov)聯外道路，俄國2014年吞併克里米亞(Crimea)的事件重演，這也成為烏克蘭接受西方國家軍援奮力抵抗，仍不敵俄軍侵略的例證。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)說，距離馬立波最近的部隊對抗俄軍壓境已「自身難保」，且距離馬立波至少60哩。

他說：「馬立波目前沒有軍事解決的辦法，這不僅是我的意見，也是軍方看法。」

馬立波警員凡舍寧(Michail Vershnin)日前拍攝一段影片，他在礫石遍布的街頭用俄文說道：「兒童、老人接連死去，這座城市被毀，已從地球上消失。」

爆炸巨響 建築物被摧毀

影片中可清楚看見不少建築物被戰火摧毀，且可聽見爆炸巨響。

凡舍寧呼籲拜登總統與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)提供現代化空防系統給烏克蘭人抵禦外侮，說道：「你們承諾會幫忙，幫助我們，拜登、馬克宏，你們是偉大的領袖，到最後都要做到。」

凡舍寧將馬立波喻為2016年同樣遭俄軍摧毀的敘利亞城市阿勒坡(Aleppo)；俄國協助敘國總統阿塞德(Bashar al-Assad)轟炸圍剿阿勒坡的反政府勢力，以圍城飢餓戰術迫使阿勒坡反政府勢力投降。

來源：Associated Press

俄國2014年吞併克里米亞後，馬立波曾力抗俄國支持的分離分子並成功趕走侵略者，但此次面臨強大俄軍，馬立波已有3萬5000人逃亡，留守家園的居民，則有數千人遭俄軍強行帶往俄國。

俄羅斯部隊19日增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，並挺入市中心，切斷馬立波通往亞...
俄羅斯部隊19日增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，並挺入市中心，切斷馬立波通往亞速海的聯外道路。圖為難民19日逃離馬立波。(路透)

烏數千人 遭強行帶往俄

馬立波市長幕僚安德留申科(Pyotr Andryuschenko)指控俄軍違反數千名烏克蘭人的意願，帶他們穿越邊境，進入俄國；被俘的馬立波市民都在沒有護照的情況下被帶走，擔心這些人被強迫勞動。

該市聲明指出，「過去一周來，數千位馬立波居民被帶往俄境，這些占領者從利沃別列日尼(Livoberezhny)地區和充當避難所的運動中心違法擄人，超過1000人(大多是婦孺)在那躲避(俄軍)不斷的轟炸」。

有線電視新聞網(CNN)報導，被俘者遭俄軍沒收手機和身分文件，被送往俄國偏遠城市，「下落不明」。

馬立波市長博伊琴科(Vadym Boichenko)說：「占領者今日的所作所為與幾世紀前第二次世界大戰所見，納粹抓人的恐怖事件相似，很難想像21世紀還會強制把人們帶往另一個國家。」

俄羅斯部隊圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，導致居民食物、飲水供應困難。圖為19日一...
俄羅斯部隊圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，導致居民食物、飲水供應困難。圖為19日一名在地下室躲轟炸的婦女探出頭來尋找食物和飲水。(路透)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄國 烏克蘭 拜登

上一則

2.5萬移民湧邊界等42號令解除 拜登政府擬對策

下一則

俄首度動用「極音速飛彈」 摧毀烏西地下軍火庫

延伸閱讀

馬立波數千居民被俄軍強行送到俄羅斯 恐去偏鄉當奴工

馬立波數千居民被俄軍強行送到俄羅斯 恐去偏鄉當奴工
烏戰爭世代 使用武器、緊急救治…平民學當戰士

烏戰爭世代 使用武器、緊急救治…平民學當戰士
對俄業務照常 烏克蘭總統痛批雀巢和瑞士銀行

對俄業務照常 烏克蘭總統痛批雀巢和瑞士銀行
美最新軍援數天內運抵烏克蘭 含標槍和刺針飛彈

美最新軍援數天內運抵烏克蘭 含標槍和刺針飛彈

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係