俄再增兵狂轟濫炸 烏警悲喊：馬立波快從地球上消失

俄軍以火箭攻擊烏克蘭克拉馬托爾斯克市，圖為一座公寓樓在受襲後起火。(路透)

俄羅斯部隊19日持續增兵圍攻烏克蘭 南部戰略港市馬立波(Mariupol)並深入市中心，當地一名警員拍攝影片求救，稱俄軍要讓「馬立波從地圖上消失」；馬立波官員表示，俄軍強擄居民送往俄國 領地。

俄烏戰事逾三周，俄國部隊持續挺進馬立波市中心，雙方在該市重要的阿佐夫斯塔爾(Azovstal)煉鋼廠激烈交戰。

俄羅斯部隊19日增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，並挺入市中心，切斷馬立波通往亞速海的聯外道路。圖為馬立波公寓樓被炸毀。(路透)

烏克蘭內政部顧問德尼森科(Vadym Denysenko)表示，「我們失去了這個經濟命脈，全歐洲最大的冶金廠之一已毀」。

俄國部隊已切斷馬立波與亞速海(Sea of Azov)聯外道路，俄國2014年吞併克里米亞(Crimea)的事件重演，這也成為烏克蘭接受西方國家軍援奮力抵抗，仍不敵俄軍侵略的例證。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)說，距離馬立波最近的部隊對抗俄軍壓境已「自身難保」，且距離馬立波至少60哩。

他說：「馬立波目前沒有軍事解決的辦法，這不僅是我的意見，也是軍方看法。」

馬立波警員凡舍寧(Michail Vershnin)日前拍攝一段影片，他在礫石遍布的街頭用俄文說道：「兒童、老人接連死去，這座城市被毀，已從地球上消失。」

爆炸巨響 建築物被摧毀

影片中可清楚看見不少建築物被戰火摧毀，且可聽見爆炸巨響。

凡舍寧呼籲拜登 總統與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)提供現代化空防系統給烏克蘭人抵禦外侮，說道：「你們承諾會幫忙，幫助我們，拜登、馬克宏，你們是偉大的領袖，到最後都要做到。」

凡舍寧將馬立波喻為2016年同樣遭俄軍摧毀的敘利亞城市阿勒坡(Aleppo)；俄國協助敘國總統阿塞德(Bashar al-Assad)轟炸圍剿阿勒坡的反政府勢力，以圍城飢餓戰術迫使阿勒坡反政府勢力投降。

來源：Associated Press

俄國2014年吞併克里米亞後，馬立波曾力抗俄國支持的分離分子並成功趕走侵略者，但此次面臨強大俄軍，馬立波已有3萬5000人逃亡，留守家園的居民，則有數千人遭俄軍強行帶往俄國。

俄羅斯部隊19日增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，並挺入市中心，切斷馬立波通往亞速海的聯外道路。圖為難民19日逃離馬立波。(路透)

烏數千人 遭強行帶往俄

馬立波市長幕僚安德留申科(Pyotr Andryuschenko)指控俄軍違反數千名烏克蘭人的意願，帶他們穿越邊境，進入俄國；被俘的馬立波市民都在沒有護照的情況下被帶走，擔心這些人被強迫勞動。

該市聲明指出，「過去一周來，數千位馬立波居民被帶往俄境，這些占領者從利沃別列日尼(Livoberezhny)地區和充當避難所的運動中心違法擄人，超過1000人(大多是婦孺)在那躲避(俄軍)不斷的轟炸」。

有線電視新聞網(CNN)報導，被俘者遭俄軍沒收手機和身分文件，被送往俄國偏遠城市，「下落不明」。

馬立波市長博伊琴科(Vadym Boichenko)說：「占領者今日的所作所為與幾世紀前第二次世界大戰所見，納粹抓人的恐怖事件相似，很難想像21世紀還會強制把人們帶往另一個國家。」

俄羅斯部隊圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，導致居民食物、飲水供應困難。圖為19日一名在地下室躲轟炸的婦女探出頭來尋找食物和飲水。(路透)