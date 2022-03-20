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洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

俄首度動用「極音速飛彈」 摧毀烏西地下軍火庫

編譯潘勛／綜合19日電
俄烏戰爭進入第四周，俄國19日宣布在前一天首度動用新武器，對烏克蘭發射「匕首」極音速飛彈，摧毀位於烏克蘭伊凡─法蘭科夫市郊一座地下彈藥庫。(歐新社)
俄烏戰爭進入第四周，俄國19日宣布在前一天首度動用新武器，對烏克蘭發射「匕首」極音速飛彈，摧毀位於烏克蘭伊凡─法蘭科夫市郊一座地下彈藥庫。(歐新社)

俄羅斯19日宣稱已首度動用極音速飛彈，摧毀烏克蘭西部地區大型地下軍火庫，日前再夷平烏克蘭陸戰隊一處軍營，炸死40多名烏國陸戰隊戰士；烏國軍方則宣稱在赫爾松(Kherson)市附近機場的戰鬥中，擊斃俄軍中將莫德維契夫(Andrei Mordvichev)；跡象顯示俄烏戰爭越來越暴戾。

紐約時報報導，俄軍宣稱18日發射「匕首」(Kinzhal)極音速飛彈摧毀烏西伊凡-法蘭科夫(Ivano-Frankivsk)市郊傑利亞京(Deliatyn)村龐大地下軍火庫，此事尚無法獲得第三方核實，但假如為真，便是第一次動用極音速飛彈於實戰。

極音速飛彈一般定義為能以五倍音速飛行的導彈，目前是美、俄、中軍武競賽的重心。

烏國軍方發言人伊格奈特(Yuriy Ignat)證實俄軍擊中西部一處地下軍火庫，但使用什麼款式的飛彈「還無法證」。

俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)指烏國遭匕首極音速飛彈摧毀的地下軍火庫裡，儲有烏軍導彈及戰機彈藥。

至19日晨，五角大廈對俄軍說法尚無回應；美國國防部最近簡報會上，對俄軍動用哪些武器，例如是否動用殺傷力最強的集束炸彈，一直拒絕評論，但16日公布尚在核實中的情資，指俄軍發射短、中程導彈、巡弋飛彈及地對空飛彈已逾1080枚。

軍事專家指出，若證實真是匕首飛彈，代表俄軍已用上新一代導彈，戰火升高。

俄國總統普亭表示，在極音速飛彈領域，俄國是全球先驅；其飛行速度、迂迴能力及航高讓敵軍難以追蹤、攔截。

陸戰隊軍營被夷平 40烏軍喪命

科納申科夫另表示，俄軍另動用棱堡(Bastion)岸基導彈系統，摧毀烏國港市敖德薩附近的軍用無線電及偵蒐中心。

紐時指出，俄軍19日頗有斬獲，除摧毀烏西地下軍火庫、挺進被包圍的港市馬立波，另於前一日攻擊南部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)一處烏軍陸戰隊兵營；烏國軍方高級官員證實，有40多名袍襗殉難。

這些烏國陣亡陸戰隊遺體還穿著軍裝，目前肩並肩放在尼古拉耶夫市太平間的冷凍區；太平間工作人員不願證實人數，只表示很多。

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫的陸戰隊學校18日遭俄軍砲擊，至少40人喪命，圖為軍方1...
烏克蘭南部城市尼古拉耶夫的陸戰隊學校18日遭俄軍砲擊，至少40人喪命，圖為軍方19日在斷垣殘壁中抬出遺體。 （Getty Images）

烏擊斃中將 第5名俄軍將領亡

遭俄軍圍攻多日的馬立波市則爆發巷戰，俄軍砲轟馬立波數周，把市區夷為斷瓦殘垣，19日搭配同夥的非正規部隊向馬立波推進。

親俄的車臣區領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)把影片貼上網，用意在顯示素以戰術殘暴聞名的車臣軍已現身馬立波市內。紐時表示，還無法超然核實影片內容。

隨著戰火日益猛烈，烏國已面臨人道危機，另俄、烏兩軍陣亡人數不斷升高。烏軍參謀長在社群媒體貼文表示，烏軍攻打赫爾松機場附近喬爾諾巴伊夫卡(Chornobayivka)空軍基地，擊斃俄國南部軍區第八軍團指揮官莫德維契夫中將，為俄烏戰爭爆發以來，第五名陣亡俄軍將領，另烏軍擊落多架俄軍戰機、直升機。

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫的陸戰隊學校18日遭俄軍砲擊，至少40人喪命，圖為一位被...
烏克蘭南部城市尼古拉耶夫的陸戰隊學校18日遭俄軍砲擊，至少40人喪命，圖為一位被俄軍炸傷的士兵在30小時後，於19日獲烏軍急救人員救出。 （Getty Images）

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極音速飛彈 俄國 國防部

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