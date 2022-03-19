2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策

國土安全部副部長田凱。(美聯社)

Axios新聞網站報導，多達2萬5000移民正在美墨邊界等著美國解除防疫第42條總統令，拜登 政府的「西南邊境 協調中心」已成立戰情室研擬對策，因應春季多達17萬大規模「緊急」移民浪潮。

前總統川普2020年3月發布的第42條行政命令，已被引用100多萬次，把前來申請難民身分的中南美洲移民，以防疫為由，一律當場遣返。這道命令原不打算永久適用，拜登政府有意在疫情緩和後廢除。

國土安全部副部長田凱(John Kai Tien，音譯)16日要求部屬隨時支援該部志工團，幫忙海關與邊境保護署處理難民與移民入境事宜，包括資料的整理與核對。

政府跨部會討論因應對策時，有人提到，墨西哥和中南美洲的人口走私集團，可能趁機製造「大規模移民事件」。國安部因此擬定「西南邊境大規模不正常移民緊急計畫」。

處理預想緊急移民事件的戰情室，設在國安部總部，由邊境巡邏局的胡達克(Matthew Hudak)負責。屆時，國務院、司法部、國防部和衛生部都將派員參與。

執行這項緊急計畫的，除了海關與邊境保護署、移民與海關執法局，也將包括運輸安全局、公民與移民局 以及衛生部的醫療人員。

必要時，國安部將請求司法部法警局提供飛機，幫忙運載移民離開邊境地區；更緊急時，商請國防部支援陸、空轉運，甚至調用監獄局的車輛，分散各地移民難民處理中心的待審核移民。

當局也考慮擴建或新建臨時接納所，每個接納所以容納2000人為原則。

當局預估人潮會洶湧，主要有兩大原因：季節性移民潮和42號令可能很快就解除。

拜登政府在境內提高因應之餘，也計畫和墨西哥及中南美各國協調對策。

Buzzfeed新聞最近報導，國安部計畫4月就和墨西哥商議42號令廢止後的局勢變化，另外，國安部長梅約卡斯本周已赴墨國訪問。

疾病管制中心最近接獲法院命令，不得引用42號令遣送沒有成年人伴隨的未成年移民。

疾病防治中心每60天檢討一次42號令的適用狀況，下一次檢討時間是4月初。白宮官員說，只要疾病防治中心認為該維持，它就有效。