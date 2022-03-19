薛曼籲習近平選「歷史正確一方」中反批：美不思和緩

美國務院常務副國務卿薛曼(左)與中國外交部發言人華春瑩針鋒相對。 （路透）

副國務卿薛曼 (Wendy Sherman)18日表示，中國國家主席習近平 面臨歷史性抉擇，她呼籲習選擇歷史「正確的一方」，敦促俄羅斯結束侵烏戰爭；中國外交部發言人華春瑩當天則反批薛曼說法傲慢，稱美國才是站在歷史錯誤的一方，不思和緩局勢，還提供烏國武器煽風點火。

在拜登與習近平對話前夕，薛曼接受新聞台MSNBC訪問說，習近平多次表示他尊重主權與領土完整，現在是證明的時刻。

薛曼說，習近平要證明中國是世界舞台的真正領導者，要選擇歷史正確的一方；習近平的未來應該是和美國、歐洲與世界各地的發展中國家站在一起，而不是俄羅斯和俄國總統普亭(Vladimir Putin)，「我們拭目以待，看習近平是否做出正確抉擇」。

華春瑩則在推特發文表示，那種認為「中國站在歷史錯誤一方」的說法是傲慢的；錯的是美國，若美國信守承諾，避免一再擴大北約(NATO)，也不向烏克蘭提供武器和彈藥來煽風點火，情況會大不相同。

華春瑩表示，在烏克蘭問題上，許多國家都在試圖緩和局勢，促進和談；烏克蘭人民需要的是和平與安全，不是武器和彈藥。

中國外交部發言人趙立堅也在記者會批美國火上澆油，轉嫁矛盾，呼籲美國切實承擔應盡責任，採取行動來緩和局勢解決問題。

「拜習會」結束後，薛曼於18日下午與中國駐美國大使秦剛 會談，兩人談了將近1小時50分鐘，與拜習對話時長相當。

秦剛：美應落實4不1無意

秦剛在會後接受本報記者訪問表示，當天的會晤是延續拜習通話，就雙邊達成的共識討論如何加強對話與溝通。

秦剛說，他向薛曼呼籲美方落實拜登所說的「四不一無意」(不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國對抗)，特別是要「正確妥善處理好台灣問題」，要求美方停止支持和鼓勵台獨分裂勢力，使兩岸局勢能盡快穩定下來，讓中美雙邊關係穩定健康地發展。

自拜登去年1月就任總統以來，拜習已經舉行兩次通話、兩次視訊會晤，每次都超過一小時，被問到是否會安排兩國領導人面對面會晤，秦剛表示，要看形勢，要為此創造有利條件。