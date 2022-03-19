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哥大教授：俄烏戰爭 美制衡中國絕佳機會

記者顏伶如／綜合報導
哥倫比亞大學政治系教授密歇爾。（取自官網）
哥倫比亞大學政治系教授密歇爾。（取自官網）

哥倫比亞大學(Columbia University)政治系教授密歇爾(Lincoln Mitchell)在國家廣播公司新聞網(NBC News)撰文指出，俄烏戰爭衝突是美國可以用來制衡中國的絕佳機會，美國可以訂定立場堅定但手段巧妙的中國政策，遏止中國與俄羅斯進一步發展關係，因為兩大獨裁政權緊密結合，對美國及歐洲都是高度威脅。

曾任國務院負責制裁政策官員的密歇爾指出，從中國角度來看，與俄羅斯加強合作顯然有利可圖。俄羅斯擁有豐富的天然資源，以現今政治局勢來看，增進雙邊關係將讓中國有機會從俄羅斯購買石油與其他原物料時，爭取到較為優惠的價格。

他指出，對中國來說，如果與俄羅斯發展關係的策略若無付出代價的後顧之憂，肯定會全力發展與俄羅斯關係，因此美國眼前面臨的挑戰是，如何讓中國付出某種程度的代價，但美方手段應避免操之過急，以免導致中國「一不做，二不休」。

險招／明告援俄會連帶受制裁

文中指出，正在密切關注俄烏戰爭的中國領導人與決策團隊，應該獲得兩個層面的教訓，首先便是俄軍入侵後遭遇烏克蘭強力抵抗，其次則是美國與歐洲國家的制裁行動讓俄羅斯人民與外界隔絕，俄羅斯也更趨於專制統治。

密歇爾分析，美國應利用這次機會明確告知中國，如果選擇與俄羅斯站在同一邊，有朝一日恐將面臨相同的制裁下場，「這將是美國的一記險招，因為美國與中國之間的貿易量遠超美國對俄羅斯貿易，但以此為威脅肯定能引起中國注意」。

策略／趁勢建立圍堵中國組織

他指出，美國還需要建立共同圍堵中國的聯盟組織(coalition)，有如現在制裁俄羅斯的模式，在目前歐洲對俄羅斯感到同仇敵愾的氛圍下，美國這項策略是可行的(doable)。

利誘／美方或能主動終結貿戰

密歇爾在專欄中寫道，美國對中國做出某些威脅是有必要的，但還有其他方式為中國提供誘因，讓中國在俄烏戰爭裡不要增援俄羅斯，例如對北京暗示如果中國減少對俄羅斯的援助，美國將結束美中貿易戰，或讓美中貿易戰的幾個主要項目畫下句點。

他指出，前總統川普任內掀起的美中貿易大戰，讓中國因此受害，美國也未因此明顯獲利，透露貿易戰爭可望終結，將讓中國看到與俄羅斯切割將能獲得立即且具體的經濟利益。

密歇爾分析，美國必須讓北京明白，如果為了廉價能源及天然資源而在文宣、政治、軍事等層面援助俄羅斯，必將因此付出極高代價，除遭到制裁外，與西方國家的關係也將趨勢冷淡，還將讓中國在國際舞台上失去身為超級強國的重要地位，變成獨裁主義聯盟首領，只能與被打敗且實力遭削弱的國家相互取暖。

密歇爾寫道：「如果美國能把這些利弊得失說清楚，我們就有機會分化俄羅斯與中國之間的關係。」

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