拜登習近平對話1小時50分…明告援俄後果：中國自己決定

拜登總統18日視訊會晤中國國家主席習近平，討論俄烏戰爭局勢，並告誡中國勿援助俄羅斯。（路透）

拜登 總統18日視訊會晤中國國家主席習近平 ，白宮稱拜登在會晤中表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯 ，會有什麼樣的下場和後果；中方事後引述習近平說，烏國情勢至此是中方不願看到的，並提到若台灣問題處理不好，將對兩國關係造成顛覆性影響。

拜、習睽違四個月再度會談，對話時長1小時50分鐘；白宮事後發布摘要並由資深官員對記者簡報，白宮表示，這場會談聚焦俄羅斯無端侵略烏克蘭，拜登細數美國為應對俄烏衝突所做的努力，以及讓俄羅斯付出的代價，拜登表明若中方援俄，將面臨後果。

資深官員表示，美國無意公開描述「下場與後果」是什麼，會直接與中方溝通；問到習近平是否在對話中承諾不會幫助俄羅斯？資深官員表示，「中國會自己做決定」，習的立場由中方說明。

北京初版聲明：不能兵戎相向

中國外交部的初版聲明提到，「習近平表示，烏克蘭危機是我們不願意看到的。有關事態再次表明，國家關係不能走到『兵戎相向』這一步，衝突對抗不符合任何人的利益。」

但在會談結束的完整版聲明中，外交部稱「烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的，呼籲各方支持俄烏談判，美國和北約也應與俄羅斯對話，解開烏克蘭危機的癥結，化解雙方安全疑慮。」

關切台海挑釁 拜登：信守一中

此外，美資深官員表示，習近平提到台灣議題，拜登重申信守美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策；美國對台灣的支持堅若磐石，也會持續下去。

資深官員表示，拜登關切北京在台海的挑釁舉動，並對習近平說，美國持續反對任何片面改變現狀的行動。

這名官員表示，拜習通話直接、實質且詳細，多數時間在討論俄羅斯，以及這場危機對雙邊關係和國際秩序的影響；拜習也討論管控美中競爭，以解決區域的戰略風險，並維持溝通管道暢通，最後他們責成各自團隊跟進雙邊討論成果。

習近平：中美遭遇越來越多挑戰

習近平表示，目前中美關係還未走出美國上屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰，特別是美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。

習近平說，中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是「美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處」；美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。

習近平表示，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧，關鍵是管控好分歧；一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的。