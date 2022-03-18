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最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

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最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

編譯林梅婕／綜合18日電
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

新冠疫情在全美逐漸受到控制，但是最新變種病毒又在歐洲大陸崛起；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)最近不斷在媒體上提醒民眾，鬆懈防疫、加上新冠疫苗的保護力隨著時間消退，全美可能再次看到新一波確診人數上升的趨勢，恐怕有需要擴大防疫經費。

佛奇17日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示：「我們不能說，現在的疫情已算結束了。我們應該持續向前，而且保持彈性，因為疫情的變動仍是個未知數。」

佛奇解釋，在英國出現新冠變種病毒Omicron的亞型變異株BA.2，在英國造成一波確診高峰，儘管死亡率較Omicron低，傳染性卻更強，而英國的情況也很可能發生在美國。

佛奇說：「整體死亡率確實是在下降，對應確診人數持續上升來看，現在這個時間點看來疫情還不算嚴重，但我們的狀況通常會反映在英國疫情爆發的二至三個禮拜後。」

佛奇也在美國廣播公司新聞網(ABC News)的podcast節目中表示：「如果在未來幾周看到確診人數開始增加，我不會感到太驚訝；但這波趨勢是否會造成另一波高峰、或只是小幅激增，目前還不清楚。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)支持佛奇的說法，她在17日記者會上表示：「不能因為某些地區不再受到新冠疫情的摧殘，或是情況不如幾周前那樣糟，我們就能說它結束了。它還沒結束，BA.2將會是個很好的例子。」

另外，佛奇在17日播出的國家廣播公司夜間新聞(NBC Nightly News)中，面對主持人質疑白宮向國會要求的225億元做為新冠疫情趨緩後的防治措施經費是否太多，佛奇回答：「我必須告訴你，我們可能需要更多。」

Omicron巔峰時期，全美創下確診人數幾乎每天都突破100萬例的紀錄；如今約翰霍普金斯大學統計顯示，過去一天全美僅新增4萬5015人確診及1943人病歿，當局也開始放寬防疫限制。

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