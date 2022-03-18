華郵：川普破壞移民制度拜登卻未改進 烏克蘭難民遭殃

波蘭東南部邊境城鎮梅迪卡(Medyka)一個體育館被臨時改造為難民中心，安置從烏克蘭逃來的民眾。(美聯社)

華盛頓郵報專欄作家蘭佩爾(Catherine Rampell)撰文指出，美國移民 制度在前總統川普任內遭到破壞，拜登 總統上台後卻未能改善，受到俄烏戰爭影響而顛沛流離的烏克蘭 人因此遭殃。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲爆發二次大以來後規模最大的難民危機。蘭佩爾指出，美國並未實質參與接收流離失所的烏克蘭難民的安置任務，只做到最低標準的協助，也就是允許已在美國的烏克蘭人，在美停留時間得以延長。

專欄中指出，拜登政府有許多選項可以協助烏克蘭民眾，尤其是有親屬在美國的烏克蘭人，例如對於已申請依親或工作簽證的烏克蘭公民加速移民審查作業，也可以讓數以千計已提出重新安置的烏克蘭難民可先行抵達美國，允許在美國完成申請手續的最後階段，因為整個程序可能需要耗時數年。

蘭佩爾指出，拜登從川普政府接手的移民制度，在川普任內已被破壞得亂七八糟，移民官員士氣低落而大量離職，預算管理失當導致包商遭到解雇，移民申請作業則出現嚴重延宕。

美國連續數年只接收少數難民，使得接待及安置難民的非營利組織體系跟著崩解，新冠疫情爆發之後，川普基本上更停止難民面談及審查。

文中指出，拜登上台後終於調高接收難民的人數上限，不過在上個會計年度裡，接收難民人數還是沒有達到拜登先前承諾的目標。在2022會計年度裡，美國接收難民人數的目標為12萬5000人，但以目前作業進度看來，最後只有不到1萬6000名難民可望申請過關。

就在同一時間，數以千計的阿富汗民眾還受困於世界各地的軍事基地及難民營，等候美國移民官員審查難民申請。某些阿富汗人不堪漫長等待，已經冒著危險回到阿富汗，少數已經獲准得以先行抵達美國的阿富汗難民，到目前為止仍然並沒有獲得永久居留權的管道。

帶著三個孩子的一名烏克蘭婦人上周想在美墨邊界入境申請庇護一度遭海關以防疫為由拒絕，後在維權人士奔走下終於進入美國。(CNN有線電視新聞網截圖)