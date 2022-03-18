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擁地下避難所 被炸馬立波劇院救出130人 傷亡仍不明

編譯郭宣含／綜合17日電
16日遭俄軍轟炸的烏克蘭馬立波市中心劇院，只剩斷垣殘壁，17日雖有生還者獲救，但究竟多少人傷亡仍不明朗。（美聯社）
16日遭俄軍轟炸的烏克蘭馬立波市中心劇院，只剩斷垣殘壁，17日雖有生還者獲救，但究竟多少人傷亡仍不明朗。（美聯社）

烏克蘭遭圍困城市馬立波(Mariupol)的「頓內次克地區劇院」(Donetsk Regional Theatre of Drama)16日遭炸毀後死傷人數仍不明，但已有部分生還者獲救；俄羅斯軍隊另持續轟炸北部切爾尼戈夫市(Chernihiv)和東部梅列法鎮(Merefa)，分別造成至少53人和21人喪命；歐盟強烈譴責俄軍轟炸平民與設施，將以戰爭罪追究責任。

2城市遭轟炸 至少74死

俄軍空襲馬立波劇院後，搜救人員17日仍在碎石堆中尋找生還者；美聯社報導，空襲逾一天後，目前仍無官方死傷人數信息回報。

烏克蘭媒體報導，馬立波劇院已救出至少130人；英國廣播公司(BBC)則報導，據信該劇院逾1000人安全無虞，似乎「多數人都倖存」。

馬立波市政府表示，馬立波遭密集轟炸，數百人躲在該劇院和附近一處游泳池大樓，其中多數為老弱婦孺。

馬立波市長顧問安德魯申科(Petro Andrushchenko)告訴美聯社，當局認為有部分倖存者，該劇院地下避難所可承受空襲，「避難所還在，現已清除碎石，現場有倖存者，但我們不清楚受害者人數。」烏克蘭軍方提供的影像可見這棟至少三層樓的大樓已無屋頂，部分外牆倒塌。

16日遭俄軍轟炸的烏克蘭馬立波市中心劇院，只剩斷垣殘壁，17日雖有生還者獲救，但...
16日遭俄軍轟炸的烏克蘭馬立波市中心劇院，只剩斷垣殘壁，17日雖有生還者獲救，但究竟多少人傷亡仍不明朗。（美聯社）

該劇院於1878年興建，歷經1959年重建；當局表示，一周前該劇院內有1000人避難，但許多人陸續逃離，估計裡面剩下400到500人。

BBC報導指出，一名從該劇院逃至西部的倖存者表示，該劇院廳室、走廊和大廳擠滿婦孺幼嬰和家庭，眾人拆木椅當柴火，食物只勉強夠給小孩吃。

馬薩爾科技(Maxar Technologies)14日衛星影像可見，該劇院前後均以俄文寫下巨大白色字眼「DETI」，提醒俄戰機內有「幼孩」，但該劇院仍遭轟炸。馬立波市長波成柯(Vadim Boychenko)痛斥此舉為「種族滅絶」。

俄攻擊平民 歐盟將究責

烏克蘭北部切爾尼戈夫市長喬斯(Viacheslav Chaus)17日表示，俄羅斯過去24小時持續轟炸，至少53人喪生被送往停屍間；該市一處旅館遭轟炸，救難人員表示一對夫妻與其三名幼孩全部喪命。

在烏東地區，第二大城哈爾科夫(Kharkiv)附近的梅列法鎮17日清晨遭轟炸，造成一處學校和社區至少21人死亡；俄軍為了推進而不斷轟炸該鎮。

歐盟外交與安全政策高級代表伯瑞爾(Josep Borrell)17日譴責俄國犯下戰爭罪，痛批俄軍蓄意攻擊平民相當可恥，嚴重違反國際人道法，俄國應為軍事侵略和生命損失負起全責。

在俄羅斯軍隊16日持續轟炸烏克蘭北部城市切爾尼戈夫後，Maxar Technol...
在俄羅斯軍隊16日持續轟炸烏克蘭北部城市切爾尼戈夫後，Maxar Technologies的空拍圖顯示多處公寓樓起火燃燒。(美聯社)

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