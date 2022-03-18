俄230輛坦克被摧毀 世界最大坦克部隊臨二戰來最大損失

俄羅斯坦克部隊在入侵烏克蘭的戰鬥中戰績不佳，被烏克蘭以無人機和標槍飛彈摧毀230多輛，為二戰以來最大損失。圖為在基輔郊外被擊毀的俄軍坦克。（路透）

俄羅斯本擁有世界最大坦克部隊，但據研究，自入侵烏克蘭 以來，俄軍已損失逾230輛重裝甲履帶戰車，數量不僅是二戰以來之最，也曝露面對現代戰場時的弱點；但俄國 17日首度公布在烏擊落土耳其製「旗手」TB2 (Bayraktar TB2)無人攻擊機。

華爾街 日報(WSJ)17日報導，2月24日入侵烏國之前，俄國擁有約3000輛重型坦克，號稱結合強大戰車砲及重裝甲保護，能克服艱困地形；烏國戰前約有850輛坦克。

追蹤戰損的開放資源網站Oryx指出，俄軍迄今損失230多輛坦克，許多被摧毀，其他遭丟棄、繳獲或受損；烏克蘭政府更宣稱摧毀俄軍400多輛坦克，其他輕裝甲軍車更多，國境已成俄軍「坦克墓場」；俄、烏兩方都沒說明己方戰損。

軍事專家指出，近幾周戰鬥裝甲車輛遭摧毀之多，為二戰以來之最；二戰時摧毀坦克最有效方式，便是由另一輛坦克開砲。但今天烏國軍隊仰仗輕便小巧的武器如土耳其製旗手TB2無人機、美製標槍飛彈等步兵攜帶反坦克飛彈，讓數量較少的烏國戰士能對付俄製坦克、裝甲車輛及補給車隊，造成慘重損失。

白宮本周表示再提供8億元軍援烏克蘭，其中有2000枚標槍飛彈及7000具其他反坦克武器，這些戰具證實能大肆破壞俄軍裝甲車；美方還表示要提供100具「彈簧刀」(Switchblade)攻擊型無人機。

俄軍為資因應，正在調整戰術，試著改善部隊協調；自開戰以來，協調欠佳一直是俄軍軟肋，面對攻擊時曝露無遺。

二戰以來，蘇聯生產數量極多的坦克；美方則開發其他鏟除裝甲戰車的方式，例如A-10對地攻擊機及阿帕契(AH-64 Apache)攻擊直升機，現在無人機與肩射型反坦克系統也能達成相同目標，但更小、便於攜帶，能自主行動。

軍事專家指出，這些科技進展意味坦克作戰，尤其是俄軍的戰術措施，必須調整以減少戰損；但坦克很可能在地面戰繼續扮演重大角色。前總統川普的國安顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)指出，俄軍這次戰爭軍種整合做得很沒效率。

俄國國防部17日公布照片，首度證實俄軍在烏至少擊落一架烏軍的土製旗手TB2無人攻擊機。

俄國17日首度公布在烏擊落土耳其製「旗手」TB2 (Bayraktar TB2)無人攻擊機。（取自推特）