我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

俄230輛坦克被摧毀 世界最大坦克部隊臨二戰來最大損失

編譯潘勛／綜合17日電
俄羅斯坦克部隊在入侵烏克蘭的戰鬥中戰績不佳，被烏克蘭以無人機和標槍飛彈摧毀230多輛，為二戰以來最大損失。圖為在基輔郊外被擊毀的俄軍坦克。（路透）
俄羅斯坦克部隊在入侵烏克蘭的戰鬥中戰績不佳，被烏克蘭以無人機和標槍飛彈摧毀230多輛，為二戰以來最大損失。圖為在基輔郊外被擊毀的俄軍坦克。（路透）

俄羅斯本擁有世界最大坦克部隊，但據研究，自入侵烏克蘭以來，俄軍已損失逾230輛重裝甲履帶戰車，數量不僅是二戰以來之最，也曝露面對現代戰場時的弱點；但俄國17日首度公布在烏擊落土耳其製「旗手」TB2 (Bayraktar TB2)無人攻擊機。

華爾街日報(WSJ)17日報導，2月24日入侵烏國之前，俄國擁有約3000輛重型坦克，號稱結合強大戰車砲及重裝甲保護，能克服艱困地形；烏國戰前約有850輛坦克。

追蹤戰損的開放資源網站Oryx指出，俄軍迄今損失230多輛坦克，許多被摧毀，其他遭丟棄、繳獲或受損；烏克蘭政府更宣稱摧毀俄軍400多輛坦克，其他輕裝甲軍車更多，國境已成俄軍「坦克墓場」；俄、烏兩方都沒說明己方戰損。

軍事專家指出，近幾周戰鬥裝甲車輛遭摧毀之多，為二戰以來之最；二戰時摧毀坦克最有效方式，便是由另一輛坦克開砲。但今天烏國軍隊仰仗輕便小巧的武器如土耳其製旗手TB2無人機、美製標槍飛彈等步兵攜帶反坦克飛彈，讓數量較少的烏國戰士能對付俄製坦克、裝甲車輛及補給車隊，造成慘重損失。

白宮本周表示再提供8億元軍援烏克蘭，其中有2000枚標槍飛彈及7000具其他反坦克武器，這些戰具證實能大肆破壞俄軍裝甲車；美方還表示要提供100具「彈簧刀」(Switchblade)攻擊型無人機。

俄軍為資因應，正在調整戰術，試著改善部隊協調；自開戰以來，協調欠佳一直是俄軍軟肋，面對攻擊時曝露無遺。

二戰以來，蘇聯生產數量極多的坦克；美方則開發其他鏟除裝甲戰車的方式，例如A-10對地攻擊機及阿帕契(AH-64 Apache)攻擊直升機，現在無人機與肩射型反坦克系統也能達成相同目標，但更小、便於攜帶，能自主行動。

軍事專家指出，這些科技進展意味坦克作戰，尤其是俄軍的戰術措施，必須調整以減少戰損；但坦克很可能在地面戰繼續扮演重大角色。前總統川普的國安顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)指出，俄軍這次戰爭軍種整合做得很沒效率。

俄國國防部17日公布照片，首度證實俄軍在烏至少擊落一架烏軍的土製旗手TB2無人攻擊機。

俄國17日首度公布在烏擊落土耳其製「旗手」TB2 (Bayraktar TB2)...
俄國17日首度公布在烏擊落土耳其製「旗手」TB2 (Bayraktar TB2)無人攻擊機。（取自推特）

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 俄國 華爾街

上一則

波羅的海3國議會領袖 向美提警告：俄將侵略我們

下一則

國務院證實 1美國公民在烏克蘭切爾尼戈夫被槍殺

延伸閱讀

俄軍入侵讓過去努力白費 澤倫斯基：德國將尋求新道路

俄軍入侵讓過去努力白費 澤倫斯基：德國將尋求新道路
國務院證實 美1公民被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

國務院證實 美1公民被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

拖累俄軍入侵進度？英國國防部：後勤問題是關鍵

拖累俄軍入侵進度？英國國防部：後勤問題是關鍵
俄軍攻擊烏國平民避難所 歐盟強烈譴責將追究責任

俄軍攻擊烏國平民避難所 歐盟強烈譴責將追究責任

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30
烏克蘭西部利維夫州亞沃利夫市（Yavoriv）的軍事訓練場遭俄軍空襲，造成至少35人死亡，134人受傷。 路透

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

2022-03-13 08:45

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有