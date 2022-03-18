國務院證實 1美國公民在烏克蘭切爾尼戈夫被槍殺

國務院證實美國公民希爾16日在烏克蘭切爾尼戈夫喪生。（取自臉書）

俄羅斯 侵略烏克蘭 ，近日密集轟炸北部的切爾尼戈夫市(Chernihiv)，國務院 17日證實，美國公民希爾(James Whitney Hill)在切爾尼戈夫喪生；另外，烏國政府稱，在交換九名俄軍俘虜後，日前遭當街擄走的梅利托波爾市(Melitopol)市長費多羅夫(Ivan Fedorov)已重獲自由。

68歲的希爾來自明尼蘇達州，根據其朋友的說法，他在去年12月前往切爾尼戈夫，為他患有重症的烏克蘭籍女友伊拉(Ira)尋求治療；故俄軍入侵、切爾尼戈夫成為戰事前線城市後，他們被迫困在醫院，難以逃出城外。

國務卿布林肯(Antony Blinken)證實希爾的死訊，並向家人表達誠摯慰問，但基於尊重，不願透露進一步信息；目前仍不確定希爾的死因，紐約時報援引切爾尼戈夫當地警方的說法，指希爾是在砲擊下喪命。

不過，希爾的手足雪莉‧哥頓(Cheryl Hill Gordon)則稱，希爾在16日與其他民眾排隊領取食物時，遭到俄軍狙擊手槍殺；烏國國營媒體亦指控俄軍在切爾尼戈夫街頭向普通民眾開槍。

希爾近期在臉書的貼文中，展現切爾尼戈夫已持續數周的煙硝味及砲擊；希爾14日的貼文說，切爾尼戈夫每天都有人因逃亡而喪命，但城市整晚都遭到轟炸；到15日，希爾還說城市「遍布特務」而且遭到「密集轟炸」，但是「他還活著」。

被擄走市長 交換9俄俘後獲釋

而在南部，梅利托波爾市長費多羅夫日前遭到俄軍押走的監視器畫面在網路上廣為流傳；烏克蘭總統府17日表示，通過交換九名俄軍戰俘後，被押五日的費多羅夫已在16日獲釋。

烏克蘭總統澤倫斯基17日在發布的影片稱，俄軍將費多羅夫帶走後，一直試圖要他配合、與他們合作，但費多羅夫沒有屈服，「跟我們所有人一樣」。

俄羅斯外交部在上月26日時稱，他們已奪下梅利托波爾；俄國也扶植指派當地親俄議員嘉琳娜‧丹尼琴科(Galina Dalinichenko)為市長；丹尼琴科就任後曾對不滿的民眾表示應「順應新現實」。