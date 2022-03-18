情報：俄軍逾7000人陣亡 陸海空推進停滯 士氣低落

俄羅斯17日轟炸烏克蘭北部城市切爾尼戈夫，至少造成53名平民傷亡。 圖為救援人員將一塊白布覆蓋一名死難者遺體。（路透）

俄羅斯 入侵烏克蘭 邁入第四周，雖然俄軍仍持續轟炸，但英國國防部 分析，俄軍損傷慘重，陸海空近期推進均停滯；美國情報則估計，至少已有逾7000名俄軍陣亡；專家指出，俄軍不明白為何而戰，再加上俄軍持續陣亡，影響其士氣和團結。

英國國防部16日最新情報指出，俄軍「近日陸、海、空推進極小，而且傷亡依舊慘重」。烏克蘭團結一致，頑強抵抗，讓烏克蘭得以繼續保有多數領土和所有大城市。

英國情報指出，俄軍不願走越野道路，同時基輔軍力破壞並阻斷許多橋墩，俄軍只能停滯不前。

紐約時報報導，美國情報機構估計，俄羅斯入侵烏克蘭至今，已有逾7000名俄軍死亡，超越過去20年美軍在伊拉克和阿富汗陣亡人數。

美國官員表示，此數字很驚人，也顯示出俄軍戰鬥效率低落。國防部官員指出，單一車隊有10%傷亡率，會被認為無法完成戰鬥相關任務。俄國投入出逾15萬大軍，以目前1萬4000名至2萬1000名受傷粗估數字，傷亡率約為10%。

國防部官員表示，俄軍陣亡人數之高，而且迅速攀升，恐摧毀俄軍繼續作戰意志；情報指出，俄軍士氣低落，其中描述有多名俄軍停下車，漫步走進樹林裡。

不過美國多名匿名官員警告，媒體彙整與分析的俄軍陣亡人數並不精確；烏克蘭最新數據指出有1萬3500名俄軍陣亡，但其數據可能偏高，俄國數據則偏低，最新數據為498人。

前歐巴馬政府的國防部俄烏事務高級官員伊芙琳．法卡斯(Evelyn Farkas)表示，這類損失會打擊士氣和軍隊團結，尤其士兵不明白作戰原因的時刻，士兵不甚了解整體情況，只能聽令去開車或開槍。

不過法卡斯表示，這僅限於地面部隊；官員指出，空襲有助掩飾俄軍地面作戰的低落效率。

西方官員表示，約有20名俄國將軍投入烏克蘭作戰，他們可能被推往前線以鼓舞士氣。

部分軍事專家和國會議員表示，俄軍陣亡數字不太可能改變俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的策略。

眾院軍事和情報委員會委員、聯邦眾議員柯羅(Jason Crow，科羅拉多州)表示：「普亭不願輸，他被逼到牆角，只會繼續增兵來處理問題。」