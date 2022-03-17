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美國新法防情報員成傭兵 禁退休後30個月內服務他國

編譯羅方妤／即時報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

路透報導，美國總統拜登簽署新法令，禁止熟悉間諜活動和掌握國家安全機密的情報官員退休後30個月內服務他國，包括為由外國政府控制和大量投資的公司工作。新法還要求情報人員離開五年內向情報機構和國會匯報任何與外國政府有關的工作。這項法案適用中央情報局（CIA）和美國國家安全局（NSA）等十幾個美國情報機構。

一名國會助手告訴路透，這項法案由民主黨籍國會議員卡斯特羅（Joaquin Castro）提出。他說：「我不希望我們訓練有素的情報官員為錢而落入外國政府手中，這將阻止情報員退休後成為情報傭兵，並保護美國國家利益。」

NSA前資深官員瑞亞．希爾斯（Rhea Siers）表示，新法彌補了現行法律中一個關鍵漏洞，而這個漏洞允許美國官員為個人利益犯下道德嚴重違規行為。

路透曾在2019年發表系列報導披露「烏鴉計畫」（Project Raven），前NSA駭客幫助阿拉伯聯合大公國入侵臉書（Facebook）和谷歌（Google）帳戶，及上萬支iPhone，監控記者、異議人士、人權倡導人士及美國人等，有些人之後甚至被捕並遭受酷刑。

希爾斯說：「即使情報官員不再為政府工作，仍有責任維護公眾信任。我個人對路透在2019年披露的『烏鴉計畫』感到震驚，尤其是對於前情報員監控其他美國人的行為。」

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