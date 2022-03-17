拜登首次稱普亭是「戰犯」美再軍援烏克蘭8億元

拜登總統在白宮演說，回應烏克蘭總統澤倫斯基的軍援喊話，宣布軍援烏國8億元。(美聯社)

俄羅斯上月24日侵略烏克蘭 以來，已造成大批平民死傷，百萬人家破人亡，流離失所；拜登 總統16日首度稱發動戰爭的俄國總統普亭是「戰犯」；此外，拜登宣布提供烏克蘭8億美元的軍事援助，對烏援助總額已達20億美元。

拜登政府一直避免以確定口吻指控普亭犯下戰爭罪，強調這須透過調查認定。拜登曾對媒體表示「我認為他(指普亭）是戰犯」之際，國際刑事法院檢察官卡林汗(Karim Khan)正在烏克蘭指揮調查。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，拜登講話出自內心，大家都從電視上看到殘酷獨裁者普亭侵略他國的野蠻行徑。

澤倫斯基 對國會視訊演說 提珍珠港與911

烏克蘭總統澤倫斯基16日視訊會晤檢察官卡林汗。他說，因侵略烏國而犯下戰爭罪者都不應逍遙法外，感謝卡林汗在此艱難時刻訪烏調查。

烏克蘭總統澤倫斯基16日應邀透過視訊，向國會參眾兩院發表演說，要求軍援，建立禁飛區，要拜登總統做到世界領袖。(美聯社)

澤倫斯基16日先應邀透過視訊對國會參眾兩院議員演說，他細數美國歷史上也曾遭遇侵略，猶記1941年珍珠港事件和2001年911事件，美國多次為價值、為自由而戰；如今烏克蘭面對俄羅斯侵略也未放棄，如今是決定烏克蘭命運的時刻。

澤倫斯基引述非裔人權運動領袖馬丁路德金恩名言「我有一個夢」(I have a dream)，告訴美國國會「我有一個要求」(I have a need)，他必須保護烏克蘭的天空，需要美國下定決心在烏克蘭上空設置禁飛區，讓俄國戰機無法肆意橫行。

籲美對俄更多制裁、設禁飛區

澤倫斯基呼籲美國國會在烏克蘭及全歐洲最黑暗的時刻提供更多幫助，對俄羅斯施加更多制裁、制裁每一位俄國官員、讓美企退出俄國市場，直至俄國退兵。

拜登在白宮聆聽澤倫斯基的演說，讚其充滿激情；他隨後發表演講時，並未回應澤倫斯基的禁飛區要求，而是承諾會提供更多軍事援助，讓烏克蘭自我防衛。

拜登隨即宣布立即提烏克蘭防空、反裝甲系統和無人機等8億元軍事援助，稱這展現美國將最尖端科技系統送到烏克蘭協助其防衛的承諾。

白宮表示，這波援助包含800套刺針防空飛彈、2000套標槍飛彈、1000套輕型反裝甲武器、6000套AT-4反裝甲火箭系統、100架無人機、5000支步槍、1000支手槍、超過2000萬發的輕武器子彈與砲彈，和2.5萬套防彈衣與頭盔等。

拜登說，美國和盟友夥伴合作提供烏國所需，還會有更多援助到位，「我誠實地說，這可能是一場漫長而艱困的戰役。」

美國和北約仍拒絕在烏克蘭上空畫設禁飛區，這意謂著他們須以軍力維持禁飛區淨空；當俄國軍機飛入時，美國與北約的軍機得起飛反制甚至開火，國務卿布林肯曾說，「可能導致歐洲全面戰爭」。

美國一直避免引爆歐洲戰爭甚至世界大戰，澤倫斯基16日接受美國國家廣播公司新聞網(NBC)專訪並說，俄烏戰爭將集體人類文明置於險境，第三次世界大戰也許已經開始了，不會有人知道確切時間點，80年前二戰當下，誰又能預測全面戰爭是何時開始的呢。