國際法院裁定烏克蘭勝訴 俄應停止侵略

民眾16日在荷蘭國際法庭外，舉著烏克蘭戰火受害婦孺照片，要求國際法庭正視俄羅斯與普亭總統侵略烏克蘭的戰爭罪名。(美聯社)

聯合國國際法院(International Court of Justice，ICJ)16日裁定，俄羅斯 應立即停止侵犯烏克蘭 ，但俄羅斯是否因此休兵，仍是未知數。

兩周前，烏克蘭請求國際法院介入，理由是俄羅斯對烏克蘭做出不實指控，聲稱烏克蘭進行種族大屠殺，並做為對烏克蘭進軍的藉口，顯然違反1948年聯合國防止及懲治殘害人群罪公約(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)。

國際法院美國籍法官瓊恩‧唐納修(Joan Donoghue)16日裁定，俄羅斯應立即停止2022年2月24日開始的特別軍事行動。任何國家若拒絕配合國際法院裁決，下場可能是送交聯合國安全理事會處理，而俄羅斯在安理會則擁有否決權。

聯合國國際法院16日裁定，俄羅斯應立即停止侵犯烏克蘭。 圖為烏克蘭常駐克里米亞自治共和國代表柯尼夫契(右)與烏外交部國際法司主任朱洛塔約瓦16日在國際法庭讚揚法官裁決。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基 16日在推特發文寫道，國際法院的裁決是烏克蘭的一大勝利。他在推文中說，國際法院的裁決具有國際法效力，俄羅斯必須立刻遵守，「如果對於裁決置之不理，俄羅斯將變得更加孤立」。

俄烏雙方談判代表16日展開另一回合會談。15日會談結束後，俄羅斯外長拉夫洛夫說，烏克蘭保持軍事中立的議題，在會中獲得雙方代表嚴肅討論；澤倫斯基則說，俄羅斯提出的停戰要求條件，現在已比先前變得「較為務實」。

美聯社報導分析，澤倫斯基15日明確表態，承認烏克蘭不太可能實現加入北約的目標之後，透過外交管道讓俄烏戰爭落幕的希望隨之增加。俄羅斯總統普亭長期以來均強調，烏克蘭想要加入北約，對俄羅斯形成威脅。

拉夫洛夫也對澤倫斯基的表態予以肯定；他說，會談氣氛該始變得井然有序，「令人覺得我們有希望可以針對這個議題達成協議」。