國際法院裁定烏克蘭勝訴 俄應停止侵略

民眾16日在荷蘭國際法庭外,舉著烏克蘭戰火受害婦孺照片,要求國際法庭正視俄羅斯與普亭總統侵略烏克蘭的戰爭罪名。(美聯社)

聯合國國際法院(International Court of Justice,ICJ)16日裁定,俄羅斯 應立即停止侵犯烏克蘭 ,但俄羅斯是否因此休兵,仍是未知數。

兩周前,烏克蘭請求國際法院介入,理由是俄羅斯對烏克蘭做出不實指控,聲稱烏克蘭進行種族大屠殺,並做為對烏克蘭進軍的藉口,顯然違反1948年聯合國防止及懲治殘害人群罪公約(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)。

國際法院美國籍法官瓊恩‧唐納修(Joan Donoghue)16日裁定,俄羅斯應立即停止2022年2月24日開始的特別軍事行動。任何國家若拒絕配合國際法院裁決,下場可能是送交聯合國安全理事會處理,而俄羅斯在安理會則擁有否決權。

聯合國國際法院16日裁定,俄羅斯應立即停止侵犯烏克蘭。 圖為烏克蘭常駐克里米亞自治共和國代表柯尼夫契(右)與烏外交部國際法司主任朱洛塔約瓦16日在國際法庭讚揚法官裁決。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基 16日在推特發文寫道,國際法院的裁決是烏克蘭的一大勝利。他在推文中說,國際法院的裁決具有國際法效力,俄羅斯必須立刻遵守,「如果對於裁決置之不理,俄羅斯將變得更加孤立」。

俄烏雙方談判代表16日展開另一回合會談。15日會談結束後,俄羅斯外長拉夫洛夫說,烏克蘭保持軍事中立的議題,在會中獲得雙方代表嚴肅討論;澤倫斯基則說,俄羅斯提出的停戰要求條件,現在已比先前變得「較為務實」。

美聯社報導分析,澤倫斯基15日明確表態,承認烏克蘭不太可能實現加入北約的目標之後,透過外交管道讓俄烏戰爭落幕的希望隨之增加。俄羅斯總統普亭長期以來均強調,烏克蘭想要加入北約,對俄羅斯形成威脅。

拉夫洛夫也對澤倫斯基的表態予以肯定;他說,會談氣氛該始變得井然有序,「令人覺得我們有希望可以針對這個議題達成協議」。