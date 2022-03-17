10萬美軍駐歐 北約確保烏克蘭戰事不擴散

北約秘書長史托騰柏格16日明確表示，北約不會出兵烏克蘭，也不會協助建立飛區，北約正在強化集體防禦，高度戒備。(美聯社)

北大西洋公約組織(NATO)16日針對烏克蘭 戰火召開國防部長會議，秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示，北約正在強化集體防禦，目前歐洲有數十萬軍力高度戒備，其中有10萬美軍駐在歐洲，另重申北約將全力確保戰火不會擴散。

北約秘書長史托騰柏格會前表示，這次會議重點是討論俄羅斯 侵略烏克蘭，軍事行動除傷害烏克蘭人民，也改變歐洲安全情勢，因此北約盟國對俄羅斯實施嚴厲制裁外，也向烏克蘭提供包括軍事、財政和人道主義支持。

史托騰柏格重申，北約有責任確保這場危機不會升級到烏克蘭以外，因此將會在北約東翼大幅增加部隊，保持戰備狀態和更多的裝備。同時北約也不會出兵到烏克蘭，也不會在烏克蘭建立禁飛區。

布林肯 : 俄撤軍 美國才會解除制裁

另外，國務卿布林肯16日強調，俄羅斯必須首先「不可逆轉的」撤出對烏克蘭的入侵，才能獲美國解除制裁，他又批評中國在烏克蘭問題上，已經站在歷史錯誤的一邊。

在烏克蘭總統澤倫斯基16日向國會參眾兩院發表視訊演說之前，國家公共電台(NPR)公步對布林肯的專訪；布林肯指出，美國對俄羅斯的制裁「不是永久性的」，是可以「撤銷」的，但俄羅斯必須改變其(入侵烏克蘭)行為。

布林肯強調，俄羅斯僅僅撤軍是不夠的，相反撤軍「實際上是不可逆轉的」；即以後不能再發生(入侵)，俄羅斯不能在一、兩年之後，又或三年之後又發生。

自俄羅斯揮軍烏克蘭後，美國及西方盟國對俄國及普亭總統的制裁不斷升級，連普亭的親密盟友、白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)也在制裁之列。但俄羅斯隨即對美國總統拜登等作出反制裁。

在專訪中，布林肯沒有透露美俄之間是否有任何接觸，但指出「總是有溝通的方式」，強調「外交最終是解決問題的一部分，不過確實要取決於普亭的參與」。

迄今為止，俄烏的和平談判仍沒有結果，烏克蘭繼續抵抗，普亭也沒有退縮的跡象；更令人擔憂的是，有報導稱俄羅斯已向中國尋求援助，不過中俄兩國已否認這個消息。

布林肯也在受訪中談及中國的態度時，指「中國在烏克蘭問題上，站在歷史錯誤的一邊，若然中國真的以某種方式向俄羅斯提供物質支持時，那情況會更糟，這是我們正在非常仔細考慮的事情。」