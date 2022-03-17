我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

10萬美軍駐歐 北約確保烏克蘭戰事不擴散

編譯盧炯燊╱綜合16日電
北約秘書長史托騰柏格16日明確表示，北約不會出兵烏克蘭，也不會協助建立飛區，北約正在強化集體防禦，高度戒備。(美聯社)
北約秘書長史托騰柏格16日明確表示，北約不會出兵烏克蘭，也不會協助建立飛區，北約正在強化集體防禦，高度戒備。(美聯社)

北大西洋公約組織(NATO)16日針對烏克蘭戰火召開國防部長會議，秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示，北約正在強化集體防禦，目前歐洲有數十萬軍力高度戒備，其中有10萬美軍駐在歐洲，另重申北約將全力確保戰火不會擴散。

北約秘書長史托騰柏格會前表示，這次會議重點是討論俄羅斯侵略烏克蘭，軍事行動除傷害烏克蘭人民，也改變歐洲安全情勢，因此北約盟國對俄羅斯實施嚴厲制裁外，也向烏克蘭提供包括軍事、財政和人道主義支持。

史托騰柏格重申，北約有責任確保這場危機不會升級到烏克蘭以外，因此將會在北約東翼大幅增加部隊，保持戰備狀態和更多的裝備。同時北約也不會出兵到烏克蘭，也不會在烏克蘭建立禁飛區。

布林肯 : 俄撤軍 美國才會解除制裁

另外，國務卿布林肯16日強調，俄羅斯必須首先「不可逆轉的」撤出對烏克蘭的入侵，才能獲美國解除制裁，他又批評中國在烏克蘭問題上，已經站在歷史錯誤的一邊。

在烏克蘭總統澤倫斯基16日向國會參眾兩院發表視訊演說之前，國家公共電台(NPR)公步對布林肯的專訪；布林肯指出，美國對俄羅斯的制裁「不是永久性的」，是可以「撤銷」的，但俄羅斯必須改變其(入侵烏克蘭)行為。

布林肯強調，俄羅斯僅僅撤軍是不夠的，相反撤軍「實際上是不可逆轉的」；即以後不能再發生(入侵)，俄羅斯不能在一、兩年之後，又或三年之後又發生。

自俄羅斯揮軍烏克蘭後，美國及西方盟國對俄國及普亭總統的制裁不斷升級，連普亭的親密盟友、白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)也在制裁之列。但俄羅斯隨即對美國總統拜登等作出反制裁。

在專訪中，布林肯沒有透露美俄之間是否有任何接觸，但指出「總是有溝通的方式」，強調「外交最終是解決問題的一部分，不過確實要取決於普亭的參與」。

迄今為止，俄烏的和平談判仍沒有結果，烏克蘭繼續抵抗，普亭也沒有退縮的跡象；更令人擔憂的是，有報導稱俄羅斯已向中國尋求援助，不過中俄兩國已否認這個消息。

布林肯也在受訪中談及中國的態度時，指「中國在烏克蘭問題上，站在歷史錯誤的一邊，若然中國真的以某種方式向俄羅斯提供物質支持時，那情況會更糟，這是我們正在非常仔細考慮的事情。」

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 俄羅斯 布林肯

上一則

升息影響 房貸付更多 帳戶沒賺頭

下一則

國際法院裁定烏克蘭勝訴 俄應停止侵略

延伸閱讀

美前駐烏大使：川普視烏克蘭為棋子 鼓動普亭和壞分子

美前駐烏大使：川普視烏克蘭為棋子 鼓動普亭和壞分子
拜登首稱普亭是「戰犯」 俄羅斯：不可饒恕

拜登首稱普亭是「戰犯」 俄羅斯：不可饒恕
美首次指控俄「戰爭罪」 拜登：普亭是戰犯

美首次指控俄「戰爭罪」 拜登：普亭是戰犯
分析：普亭陷「沉沒成本」迷思 剩2張牌可打

分析：普亭陷「沉沒成本」迷思 剩2張牌可打

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發