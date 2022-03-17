美控5名中國特工跨國鎮壓 被捕者包括紐約華社活躍人士

聯邦司法部16日舉行的記者會上，通緝中共特工孫強。(美聯社)

司法部 16日對五名涉嫌替北京 當局跟蹤、騷擾、監視美國居民的中國特工提出指控，其中三人分別於15、16日在紐約被捕，另有兩人在逃；司法部指控五人參與全球性的「跨國鎮壓計畫」(Transnational Repression Schemes)，侵犯美國人的基本權利，罪名包括騷擾、串謀、賄賂聯邦官員、向執法官員說謊等，被捕者包括在紐約華社活躍的社區人士。

偵結書指出，嫌犯劉藩(Frank Liu)和茲布里斯(Matthew Ziburis)15日被捕，王書君(Shujun Wang)16日早上也在紐約被捕，這三人當日下午在紐約東區聯邦法院過堂；另兩名嫌犯孫強(Qiang Sun)和林啟明(Qiming Lin)目前在逃，人在中國。劉藩16日晚已以100萬元交保候傳。

根據司法部文件，59歲的林啟明替中國國家安全部(MSS)工作，該組織是中國負責反情報和政治安全的秘密警察 機構，他被控跨州(interstate)騷擾和串謀(conspiracy)，並試圖使用相關的身分識別技術；他於2021年9月聘請私家偵探，試圖擾亂1989年北京民主運動領導人之一、現州國會眾議員第十選區參選人競選活動。文件中並沒有點名此候選人，但據瞭解前陸軍軍牧熊焱有意角逐此國會選區的提名。

文件中指，林啟明在對話紀錄中表示北京不希見到這名參選人初選勝出，要盡一切手段打擊。他曾要求私家偵探挖掘對方的「黑材料」，或故意製造醜聞，必要時也可直接使用暴力和人身攻擊。該項罪名若成立，他最高將面臨10年監禁。

除熊焱外，出生在北加州的16歲滑冰少女劉美賢(Alysa Liu)的父親劉俊(Arthur Liu，又名劉俊國)也是被監視、騷擾的對象之一；現為律師的劉俊曾是八九學運期間廣州學自聯主席，領導過民運組織。

73歲嫌犯王書君被指控以中國政府代理人身分非法使用身分識別技術，向聯邦調查說謊；他此前是訪問學者和作家，在紐約華人社區從事鼓吹中國民主。文件中指，王書君2015年開始在中國國安部指揮下秘密行動，假裝傾聽與中國政府持不同意見者的政治觀點，轉而匯報給中國國安部。若罪名成立，他將最高面臨20年監禁。

62歲的劉藩為紐約長島居民，也是聯合國非政府組織、世界和諧基金會的會長，活躍於當地華社，同時是一家媒體公司的總裁；他與前佛州獄警、49歲的茲布里斯被控密謀為中國政府在美監控他人，劉藩和40歲的孫強也試圖賄賂聯邦官員，以獲得民主運動者的納稅資料。

他們涉嫌破壞一名洛杉磯藝術家的作品，因為此人用藝術批評中國政府；嫌犯佯裝顧客欲買下作品，從而在藝術家的住所和車內安裝監控設備，讓孫強能從中國監控；劉藩也利用自家媒體公司做掩護，對中國政府眼中的異議分子作模擬媒體採訪，故意提問羞辱或提出損壞其名譽的問題。

劉藩在拿出100萬資產抵押(Bond)後，16日晚已獲准保釋候傳；王書君上交30萬元資產抵押也獲釋，但均將受到電子監控(electronic monitoring)，不可接近中國駐美國使、領館，活動範圍僅限於紐約東區法院、紐約南區及康州 所在地區。

司法部國安單位主管歐爾森(Matthew G. Olsen)表示，這種跨國鎮壓行為傷害美國及全球民眾，也威脅法治，與美國的基本價值觀背道而馳，違反美國法律，無法容忍，司法部不允許任何外國政府阻礙美國民眾及其家庭的言論自由等基本權利。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，中國政府的秘密警察在紐約市和美國各地威脅法治及自由的程度令人髮指，噤聲、騷擾、抹黑、監控等行為都已侵犯美國民眾的言論自由。

59歲的林啟明代表中國國家安全部工作。(司法部提供) 活躍於紐約華社的劉藩。(司法部提供) 49歲的茲布里斯。(法院提供)