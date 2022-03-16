美海軍工程師夫婦欲售核潛機密被捕 對象國家終於曝光

美國海軍核子動力巡弋飛彈攻擊潛艦維吉尼亞號（USS Virginia, SSN-774）。資料畫面。美聯社

紐約時報 15日報導，美國海軍工程師強納森．托貝（Jonathan Toebbe）跟妻子戴安娜（Diana Toebbe）2020年做出重大決定，試圖出售一些美方最嚴加看管的軍事機密，即美國潛艦核子反應爐背後的技術，但兩人隨即面臨另一個重要選擇：應該找哪一個外國政府來試圖兜售偷來的機密？

從法庭釋出簡訊可見，強納森似乎認為，從道德上來講，向俄羅斯或中國等美國對頭招攬生意是「難以實現的目標」。這對夫婦轉而想到，有個國家富有到足以買下這些機密，又對美國沒有敵意，且最重要的是越來越急於取得他們所銷售的技術。

這個國家近日終於曝光，就是南美洲大國「巴西 」。

報導指出，托貝夫婦所接近國家的身分迄今為止始終受到美國檢方和其他政府官員的保護，但根據一位巴西高層官員及其他知情人士說法，強納森近2年前接近巴西政府，表達願意提供幾千頁的核子反應爐相關機密文件。

紐時指出，這幾千頁機密文件是強納森用上好幾年的時間，從華府的美國海軍工廠（U.S. Navy Yard）偷出來，但夫婦倆兜售機密的計畫幾乎一開始就事與願違。強納森2020年4月寄出提供機密的信函給巴西軍事情報機關後，巴西官員隨即轉交給聯邦調查局（FBI ）駐在該國的法律參事（Legal Attaché）。

根據報導，自2020年12月開始，FBI的臥底探員假扮成巴西官員以贏得強納森的信任，並說服他將文件放到調查人員選擇的地點。強納森最終同意交出文件，並利用他為美國海軍工作多年所學到的機密訊息，替巴西的核子潛艦計畫提供技術協助。

托貝夫婦2021年10月被捕，2022年2月承認犯下間諜罪指控。強納森面臨最高17年6個月有期徒刑，戴安娜則可能要吃最高3年的牢飯。