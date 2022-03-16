我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

參院兩黨一致通過 譴責並調查普亭「戰爭罪」

美海軍工程師夫婦欲售核潛機密被捕 對象國家終於曝光

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍核子動力巡弋飛彈攻擊潛艦維吉尼亞號（USS Virginia, SSN-774）。資料畫面。美聯社
美國海軍核子動力巡弋飛彈攻擊潛艦維吉尼亞號（USS Virginia, SSN-774）。資料畫面。美聯社

紐約時報15日報導，美國海軍工程師強納森．托貝（Jonathan Toebbe）跟妻子戴安娜（Diana Toebbe）2020年做出重大決定，試圖出售一些美方最嚴加看管的軍事機密，即美國潛艦核子反應爐背後的技術，但兩人隨即面臨另一個重要選擇：應該找哪一個外國政府來試圖兜售偷來的機密？

從法庭釋出簡訊可見，強納森似乎認為，從道德上來講，向俄羅斯或中國等美國對頭招攬生意是「難以實現的目標」。這對夫婦轉而想到，有個國家富有到足以買下這些機密，又對美國沒有敵意，且最重要的是越來越急於取得他們所銷售的技術。

這個國家近日終於曝光，就是南美洲大國「巴西」。

報導指出，托貝夫婦所接近國家的身分迄今為止始終受到美國檢方和其他政府官員的保護，但根據一位巴西高層官員及其他知情人士說法，強納森近2年前接近巴西政府，表達願意提供幾千頁的核子反應爐相關機密文件。

紐時指出，這幾千頁機密文件是強納森用上好幾年的時間，從華府的美國海軍工廠（U.S. Navy Yard）偷出來，但夫婦倆兜售機密的計畫幾乎一開始就事與願違。強納森2020年4月寄出提供機密的信函給巴西軍事情報機關後，巴西官員隨即轉交給聯邦調查局（FBI）駐在該國的法律參事（Legal Attaché）。

根據報導，自2020年12月開始，FBI的臥底探員假扮成巴西官員以贏得強納森的信任，並說服他將文件放到調查人員選擇的地點。強納森最終同意交出文件，並利用他為美國海軍工作多年所學到的機密訊息，替巴西的核子潛艦計畫提供技術協助。

托貝夫婦2021年10月被捕，2022年2月承認犯下間諜罪指控。強納森面臨最高17年6個月有期徒刑，戴安娜則可能要吃最高3年的牢飯。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
巴西 FBI 紐約時報

上一則

俄烏戰火誰來解？英MI6前局長：只有「他」能跟普亭講道理

延伸閱讀

10歲女兒iPad前寬衣 母舉報FBI 逮捕色情犯

10歲女兒iPad前寬衣 母舉報FBI 逮捕色情犯
俄侵烏不忘太平洋？武器運輸艦通過日本津輕海峽

俄侵烏不忘太平洋？武器運輸艦通過日本津輕海峽
中興通訊在美涉簽證欺詐 FBI提交證據

中興通訊在美涉簽證欺詐 FBI提交證據
亞裔婦在家門口遭拳打腳踢百餘次 男嫌仇恨犯罪被捕

亞裔婦在家門口遭拳打腳踢百餘次 男嫌仇恨犯罪被捕

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網