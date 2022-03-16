俄烏戰火誰來解？英MI6前局長：只有「他」能跟普亭講道理

俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平，攝於2月4日。美聯社

英國通稱「軍情6處」（MI6）的對外情報機構「秘密情報局」（SIS）前局長楊格爵士（Sir Alex Younger）16日受訪時指出，只有中國國家主席習近平 能夠影響俄羅斯總統普亭 ，讓他停止對烏克蘭 的戰爭。

楊格爵士於2014至2020年間任職MI6局長，Sky News指他在BBC廣播4台（BBC Radio 4）的《今日》（Today）節目表示，「普亭正在他的碉堡，沉迷於利用復興俄羅斯帝國成就偉業」，稱「在世上所有可以對普亭發揮影響力的人中…在所有可以跟他講道理的人中，就只有習近平了」。

楊格爵士聲稱，普亭需要習近平，「雖然習近平覺得，因為他們的新聯盟，必須讓自己在高層配合俄羅斯正在做的事情，他肯定對正在發生的事情必定深感不安」。

楊格爵士指出，烏克蘭的情勢「嚴重加劇中國面對的經濟問題」，要是他們繼續跟「烏克蘭的謀殺活動」聯繫在一起，就會替中國帶來「巨大的聲譽風險」。