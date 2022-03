流竄紐約華府作案…遊民殺手落網 「有精神病」

涉嫌在華府與紐約市連續作案,殺害遊民的30歲男子Gerald Brevard,15日在華府落網。(截頻自NBC NY4)

近日在紐約市 和華府 連環槍殺街邊遊民 的兇嫌15日在華府落網,30歲男子布萊夫德(Gerald Brevard III )專門跟蹤並攻擊睡在街頭的遊民,在九天內於華府紐約兩地連續作案,造成兩人死亡、三人受傷,引起全美重視,華府與紐約市聯手全面追緝。

華府警局長哈吉斯(Darren Haskis)15日表示,布萊夫德15日清晨3時左右在華府市中心賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)東南部2700號附近被捕。布萊夫德住大華府地區,有犯罪歷史和被捕紀錄。他父親對媒體表示,其子長期有精神病問題。在被捕前,兩人還曾電話交談,「一切都很正常」。但他說兒子曾多次住院治療精神病。布萊夫德目前被控一級謀殺罪、使用攻擊武器襲擊罪。但他僅被控與華府有關的遊民命案,關於紐約部分除了有現場錄監控錄像帶顯示布萊夫德涉案外,還沒有查到更直接的證據。目前,兇嫌作案動機也還不清楚。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)15日在華府聯合舉行記者會,兩人表示,這一系列案件引起市民極度恐慌,兩市也會繼續加強解決遊民問題,擴增可負擔住房資源,確保民眾都有安全住所。亞當斯表示,布萊夫德以遊民為攻擊目標,不顧生命,無法容忍;兩地官員也表示,槍枝暴力問題亟待解決。

遊民維權組織讚許兩地警方的努力破案,安定遊民驚恐之心,但呼籲兩地市府要對遊民提供更多的協助。

紐約、華府兩市警方表示,布萊夫德專門攻擊無家可歸的遊民,多名受害者是在睡夢中或毫無預警的情況下遭攻擊或殺害,他12日在紐約市曼哈頓華埠及下東城連續兩次作案,導致一死一傷,此前於3日至9日在華府攻擊三名遊民,造成一死兩傷,引起兩城極大恐慌。

紐約市及華府警方與聯邦探員根據彈道比對,證實兩市發生的五起槍擊案的作案槍枝是同一把,兩地市長13日晚間公布案情信息、監控視頻截圖和嫌犯面部特寫照片,聯合緝兇並加強案發現場附近的巡邏。

該兇嫌最近一次在華府攻擊遊民的案件是在3月9日,警方當天接到報案稱華府市中心有帳篷起火,警方滅火後在帳篷內發現一名男性死者,身上有槍傷和刀傷,但遺體被燒得面目全非,難以確認身分。

第二起華府案件是3月8日,一名男性遊民被槍擊,身上還有多處未造成生命危險的傷痕;該兇嫌另在3月3日清晨於華府市中心附近再槍擊一男性遊民,受害人被送醫,無生命危險。

調查人員表示,華府的三名受害者都在毫無預警的情況下被攻擊,兇嫌未說一句話就開槍或動刀。

根據警方信息,該兇嫌在華府作案後北上紐約,紐約市第一起案件發生在12日凌晨5時左右,曼哈頓一名38歲的遊民街邊睡覺,感到有異物抵頭,睜眼見到兇嫌犯正用槍指著他;警方稱,遊民喊叫求饒後被射傷手臂,送醫後傷情穩定,未危及生命。一小時後該兇嫌再度作案;附近再有一在睡袋中的遊民,也被槍殺,當場死亡。

華府市長包瑟(左)與紐約市長亞當斯(右),15日率兩市治安首長在華府記者會上宣布遊民連環殺手落網。(美聯社)

華府紐約兩地傳出殺害街邊熟睡遊民的連續殺手,人心惶惶。紐約市警方上周公布連環殺手作案後離開現場的圖像,呼籲大眾協助緝拿。(美聯社)

華府警方3月14日公布的嫌犯布萊夫德的照片。(Getty Images)

華府市長包瑟(前)出席聯合記者會,她背後是紐約華府連續槍擊遊民的嫌犯照片。(美聯社)

紐約市警方上周公布連環殺手作案後離開現場的圖像,呼籲大眾協助緝拿。(美聯社)

布萊夫德在2020年12月被維吉尼亞州警方逮捕後的刑事照。(美聯社)