流竄紐約華府作案…遊民殺手落網 「有精神病」
近日在紐約市和華府連環槍殺街邊遊民的兇嫌15日在華府落網，30歲男子布萊夫德(Gerald Brevard III )專門跟蹤並攻擊睡在街頭的遊民，在九天內於華府紐約兩地連續作案，造成兩人死亡、三人受傷，引起全美重視，華府與紐約市聯手全面追緝。
華府警局長哈吉斯(Darren Haskis)15日表示，布萊夫德15日清晨3時左右在華府市中心賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)東南部2700號附近被捕。布萊夫德住大華府地區，有犯罪歷史和被捕紀錄。他父親對媒體表示，其子長期有精神病問題。在被捕前，兩人還曾電話交談，「一切都很正常」。但他說兒子曾多次住院治療精神病。布萊夫德目前被控一級謀殺罪、使用攻擊武器襲擊罪。但他僅被控與華府有關的遊民命案，關於紐約部分除了有現場錄監控錄像帶顯示布萊夫德涉案外，還沒有查到更直接的證據。目前，兇嫌作案動機也還不清楚。
華府市長包瑟(Muriel Bowser)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)15日在華府聯合舉行記者會，兩人表示，這一系列案件引起市民極度恐慌，兩市也會繼續加強解決遊民問題，擴增可負擔住房資源，確保民眾都有安全住所。亞當斯表示，布萊夫德以遊民為攻擊目標，不顧生命，無法容忍；兩地官員也表示，槍枝暴力問題亟待解決。
遊民維權組織讚許兩地警方的努力破案，安定遊民驚恐之心，但呼籲兩地市府要對遊民提供更多的協助。
紐約、華府兩市警方表示，布萊夫德專門攻擊無家可歸的遊民，多名受害者是在睡夢中或毫無預警的情況下遭攻擊或殺害，他12日在紐約市曼哈頓華埠及下東城連續兩次作案，導致一死一傷，此前於3日至9日在華府攻擊三名遊民，造成一死兩傷，引起兩城極大恐慌。
紐約市及華府警方與聯邦探員根據彈道比對，證實兩市發生的五起槍擊案的作案槍枝是同一把，兩地市長13日晚間公布案情信息、監控視頻截圖和嫌犯面部特寫照片，聯合緝兇並加強案發現場附近的巡邏。
該兇嫌最近一次在華府攻擊遊民的案件是在3月9日，警方當天接到報案稱華府市中心有帳篷起火，警方滅火後在帳篷內發現一名男性死者，身上有槍傷和刀傷，但遺體被燒得面目全非，難以確認身分。
第二起華府案件是3月8日，一名男性遊民被槍擊，身上還有多處未造成生命危險的傷痕；該兇嫌另在3月3日清晨於華府市中心附近再槍擊一男性遊民，受害人被送醫，無生命危險。
調查人員表示，華府的三名受害者都在毫無預警的情況下被攻擊，兇嫌未說一句話就開槍或動刀。
根據警方信息，該兇嫌在華府作案後北上紐約，紐約市第一起案件發生在12日凌晨5時左右，曼哈頓一名38歲的遊民街邊睡覺，感到有異物抵頭，睜眼見到兇嫌犯正用槍指著他；警方稱，遊民喊叫求饒後被射傷手臂，送醫後傷情穩定，未危及生命。一小時後該兇嫌再度作案；附近再有一在睡袋中的遊民，也被槍殺，當場死亡。
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